نيمار يغيب عن كلاسيكو الأرجنتين ضد البرازيل بتصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 11:21 مساء
جناح منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار دا سيلفا. (الإنترنت)

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إصابة جناح منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار دا سيلفا، وذلك قبل مباراة الأرجنتين بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتواجه البرازيل نظيرتها الأرجنتين فجر الأربعاء على ملعب «سان خوان ديل بايكينتيناريو»، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيانه إن نيمار لن يتواجد في مباراة الأرجنتين، بسبب الإصابة التي تعرض لها في التدريبات، مضيفا: «بعد التدريبات صباح اليوم الإثنين، اشتكى نيمار من ألم في الفخذ الأيسر».

وتابع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: «بسبب عدم تمكنه من إجراء المزيد من الفحوصات، قرر الجهاز الفني ألا يسافر نيمار مع الفريق إلى سان خوان».

يُذكر أن البرازيل قد تأهلت بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022، ولكن الأرجنتين لا تزال بحاجة إلى تحقيق الفوز في مباراتين على الأقل لضمان التأهل بشكل رسمي.

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