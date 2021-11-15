رابطة الدوري الإسباني تصدر قرارا بشأن تشافي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 11:05 مساء
اعتماد تشافي هيرنانديز مديرا فنيا لنادي «برشلونة». (الإنترنت)

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، اليوم الإثنين، قرارها بشأن اعتماد تشافي هيرنانديز مديرًا فنيًّا لنادي «برشلونة».

ووافقت الرابطة رسميًّا، اليوم، على تسجيل تشافي هيرنانديز، مديرًا فنيًّا جديدًا لـ«برشلونة» خلفًا للهولندي رونالد كومان، الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

وتعاقد نادي «برشلونة» مع تشافي، بعقد يمتد حتى 2024، بعد فسخ تعاقده مع «السد» القطري وسداد الشرط الجزائي المقدر بـ5 ملايين يورو.

ورحل تشافي عن «برشلونة» كلاعب في صيف 2015، بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا أمام «يوفنتوس»، حيث انضم للسد القطري الذي لعب بألوانه حتى اعتزاله في صيف 2019، قبل تولي تدريب الفريق خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وسيلتقي «برشلونة» مع جاره «إسبانيول»، في أول مواجهة رسمية لتشافي كمدير فني للبارسا، يوم السبت المقبل، على ملعب «كامب نو»، ضمن الجولة الرابعة عشر لليغا.

ويحتل «برشلونة» المركز التاسع في جدول ترتيب الليغا، برصيد 17 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بفارق 11 نقطة عن «ريال سوسيداد» المتصدر.

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