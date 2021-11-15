منتخب الشباب يتذوق طعم الخسارة الثالثة في بطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يخسر أمام تونس برباعية في بطولة شمال أفريقيا. (الإنترنت)

مني منتخب الشباب بالخسارة الثالثة أمام المنتخب التونسي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بملعب أريانة.

منتخب شباب ليبيا بقيادة المدرب عياد القاضي خسر في المباراة الأولى أمام المنتخب المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسر اللقاء الثاني أمام شباب الجزائر بنتيجة هدف دون مقابل، وخسر اليوم أمام منتخب تونس بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

بهذه النتيجة رفع المنتخب التونسي رصيده إلى النقطة السابعة، بعد فوزين وتعادل، بينما يستمر المنتخب الوطني في المركز الأخير دون نقاط، وتتبقى له مباراة أخيرة أمام شباب موريتانيا.