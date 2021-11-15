الاتحاد الآسيوي يرد على الأردن بشأن جنس حارسة منتخب إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 07:54 مساء
الاتحاد الآسيوي يرد على المطالبة بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران. (الإنترنت)

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، نتائج التحقق في الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارسة مرمى المنتخب الإيراني للسيدات.

وقال الاتحاد الآسيوي، وفقًا لـ«روسيا اليوم» إن نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية هو «أنثى»، وأنه تمت مخاطبة الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.

وكان رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، طالب عقب فوز المنتخب الإيراني للسيدات على نظيره الأردني، بركلات الترجيح في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعبة مشارِكة بالمنافسات.

كما علقت المديرة الفنية للمنتخب الإيراني للسيدات، مريم إيراندوست، على الجدل الدائر بشأن الجنس الحقيقي لحارسة مرمى المنتخب، وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن الأحاديث المنتشرة حول جنس حارسة المرمى هي «مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات».

وتأهل المنتخب الإيراني للسيدات إلى بطولة أمم آسيا 2022 التي ستقام في الهند بعد تغلبه في المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، التي أُقيمت على ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة، بالتعادل من دون أهداف، ليلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي فاز بها المنتخب الإيراني، وشهدت تألق حارسة مرماه ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة.

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