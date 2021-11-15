إصابة مدرب هولندا قبل موقعة النرويج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 06:52 مساء
لويس فان غال يقود حصة تدريبية لفريقه في معسكره في زيست جالسًا في عربة غولف. 15 نوفمبر 2021. (اف ب)

أُصيب مدرب منتخب هولندا لكرة القدم لويس فان غال، في الفخذ، الأحد، بعد سقوطه من على دراجته، قبل يومين من المباراة الحاسمة ضد النرويج في تصفيات كأس العالم «قطر 2022»، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الإثنين.

ووقع الحادث عندما كان الهولندي البالغ من العمر 70 عامًا يقود دراجته عائدًا إلى الفندق بعد حصة تدريبية، في اليوم التالي لتعادل المنتخب البرتقالي مع مضيفه المونتينيغري (2-2).

وذكرت جريدة «دي تليغراف» أن فان غال كان يوقف دراجته في الفندق عندما انزلق وسقط على فخذه.

وذكرت الجريدة أن زيارة فان غال المستشفى أكدت أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية، لكن مسؤولًا من الاتحاد الهولندي للعبة أكد للجريدة أن لويس لا يستطيع المشي وهو على كرسي متحرك.

وقال المسؤول إنه سيفعل كل ما في وسعه ليكون حاضرًا في مباراة الثلاثاء.

وأظهرت بعض الصور أن فان غال يصل إلى التدريب الإثنين على متن عربة غولف.. ولم يعلق الاتحاد الهولندي على الفور على القضية.

وتعتبر إصابة فان غال ضربة جديدة للمنتخب الهولندي الذي كان بإمكانه حسم بطاقته إلى النهائيات السبت عندما حل ضيفًا على مونتينيغرو، حيث تقدم بثنائية نظيفة قبل أن يرغم على التعادل.

ولا يزال المنتخب الهولندي يتصدر المجموعة السابعة، لكنه يتقدم بنقطتين فقط على تركيا التي تغلبت على جبل طارق 6-صفر، وعلى النرويج التي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام لاتفيا.

ويكفي هولندا التعادل مع النرويج، الثلاثاء، في روتردام لتأمين بطاقتها إلى قطر، بالنظر إلى تفوقها الكبير بفارق الأهداف (+23)، لكن الهزيمة قد تعيدها إلى المركز الثالث، خلف النرويج والأتراك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)
رياضة محلية
البحرين أول دولة في العالم تجيز استخدام «إيفوشيلد» لعلاج «كورونا»
طب وصحة
إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام
رياضة محلية
بالصور: الدبيبة يتفقد معهد الحرس البلدي في جنزور
ليبيا
تصفيات مونديال 2022: إسبانيا إلى النهائيات والسويد إلى الملحق مجددا
رياضة عالمية
450 اعتداء من المستوطنين على الفلسطينيين خلال عامين
عربى
فرانس برس: معارض كوبي يتحدى السلطة بمسيرة بمفرده في هافانا
دولى
«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم
رياضة محلية
وزير الخارجية السعودي: لا نرى فائدة من التعامل مع لبنان حاليا
عربى
12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا «غينيس»
ثقافة وفن
كريستيانو وفاران سر مفاوضات «مانشستر يونايتد» مع زيدان لخلافة سولشار
رياضة عالمية
دراسة تكشف علاقة متلازمة تكيس المبايض بـ«السكري» لدى النساء
طب وصحة
كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها
رياضة عالمية
الرئاسة التركية ترفض تحميلها مسؤولية أزمة المهاجرين في بيلاروسيا
دولى
المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر
ليبيا
ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نجاح «طالبان» في أفغانستان يمنح زخما لنظيرتها في باكستان
دولى
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جنوب أفريقيا تحذر ملكة جمالها من المشاركة بـ«ملكة جمال الكون» في إسرائيل