إصابة مدرب هولندا قبل موقعة النرويج

لويس فان غال يقود حصة تدريبية لفريقه في معسكره في زيست جالسًا في عربة غولف. 15 نوفمبر 2021. (اف ب)

أُصيب مدرب منتخب هولندا لكرة القدم لويس فان غال، في الفخذ، الأحد، بعد سقوطه من على دراجته، قبل يومين من المباراة الحاسمة ضد النرويج في تصفيات كأس العالم «قطر 2022»، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الإثنين.

ووقع الحادث عندما كان الهولندي البالغ من العمر 70 عامًا يقود دراجته عائدًا إلى الفندق بعد حصة تدريبية، في اليوم التالي لتعادل المنتخب البرتقالي مع مضيفه المونتينيغري (2-2).

وذكرت جريدة «دي تليغراف» أن فان غال كان يوقف دراجته في الفندق عندما انزلق وسقط على فخذه.

وذكرت الجريدة أن زيارة فان غال المستشفى أكدت أنه لا يحتاج إلى عملية جراحية، لكن مسؤولًا من الاتحاد الهولندي للعبة أكد للجريدة أن لويس لا يستطيع المشي وهو على كرسي متحرك.

وقال المسؤول إنه سيفعل كل ما في وسعه ليكون حاضرًا في مباراة الثلاثاء.

وأظهرت بعض الصور أن فان غال يصل إلى التدريب الإثنين على متن عربة غولف.. ولم يعلق الاتحاد الهولندي على الفور على القضية.

وتعتبر إصابة فان غال ضربة جديدة للمنتخب الهولندي الذي كان بإمكانه حسم بطاقته إلى النهائيات السبت عندما حل ضيفًا على مونتينيغرو، حيث تقدم بثنائية نظيفة قبل أن يرغم على التعادل.

ولا يزال المنتخب الهولندي يتصدر المجموعة السابعة، لكنه يتقدم بنقطتين فقط على تركيا التي تغلبت على جبل طارق 6-صفر، وعلى النرويج التي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام لاتفيا.

ويكفي هولندا التعادل مع النرويج، الثلاثاء، في روتردام لتأمين بطاقتها إلى قطر، بالنظر إلى تفوقها الكبير بفارق الأهداف (+23)، لكن الهزيمة قد تعيدها إلى المركز الثالث، خلف النرويج والأتراك.