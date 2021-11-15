ظهور مفاجئ لمدرب هولندا على كرسي متحرك بعد سقوط من دراجة

لويس فان غال عبر الشاشة. (إنترنت)

أُصيب مدرب منتخب هولندا، المخضرم لويس فان غال، في أعلى الفخذ، بعد سقوطه من فوق دراجته، لكنه سيكون موجودًا مع فريقه غدًا الثلاثاء في مواجهة مصيرية أمام النرويج، في تصفيات كأس العالم في أمستردام.

استخدم فان غال، الذي كان يستقل دراجته قرب فندق الفريق حين سقط ونقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات، عربة غولف للإشراف على تدريبات الفريق، اليوم الإثنين، قبل المباراة المرتقبة في المجموعة السابعة التي يحتاج فيها منتخب هولندا التعادل لحسم التأهل للنهائيات العام المقبل في قطر، بحسب «رويترز».

ولم يستطع المدرب (70 عامًا)، حضور المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة اليوم الإثنين شخصيًا، لكنه شارك عبر تقنية الفيديو، بينما كان يجلس على كرسي متحرك.

وقال فان غال للصحفيين: «حالتي ليست جيدة بدنيًّا، لكن عقلي لا يزال يعمل، أشعر بألم شديد؛ لذلك استخدمت عربة الغولف خلال التدريبات، لكن لا يزال بوسعي القيام بواجباتي، وقمت بالاستعدادات المطلوبة بشكل طبيعي».

وكان بوسع منتخب «الطواحين» التأهل إلى المونديال على حساب الجبل الأسود، لكنهم استقبلوا هدفين متأخرين، ليتعادلوا (2-2) في نتيجة مفاجئة.