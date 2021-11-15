مونديال 2022: صربيا تخطف بطاقة التأهل من البرتغال وتجبرها على خوض الملحق

كريستيانو رونالدو متحسرًا بعد الخسارة من المنتخب الصربي (أ ف ب)

خطف المنتخب الصربي بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2020 بعد فوز صاعق 2-1 على مضيفه البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية، ويترك زملاء كريستيانو رونالدو في مهمة شاقة لخوض الملحق.

والتحقت صربيا بالبرازيل، أولى المتأهلات عن منطقة أمريكا الجنوبية، وقطر المضيفة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا التي تأهلت في الأمسية ذاتها بعد فوزها على السويد 1-صفر.

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فوز المنتخب الصربي جاء صاعقًا لنظيره البرتغالي في عقر داره، حيث أسقطه بنتيجة 2-1، بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة. وتصدرت صربيا برصيد 20 نقطة مقابل 17 للبرتغال.

وكان التعادل يكفي البرتغال لبلوغ مونديال قطر، إلا أنّ هدف البديل ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 حرمها ذلك، بعد أن افتتح ريناتو سانشيس التسجيل (2)، فيما عادل دوشان تاديتش للضيوف (33).