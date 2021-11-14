إسبانيا تخطط لنقطة والسويد تترقب معجزة الصعود إلى كأس العالم

مباراة منتخب إسبانيا أمام اليونان. (إنترنت)

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة مصيرية أمام ضيفه السويد، اليوم الأحد، على ملعب «لا كارتوخا» بمدينة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة عن المجموعة الثانية، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

يدخل المنتخب الإسباني المواجهة، وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المنتخب السويدي صاحب المركز الثاني، ويكفي منتخب إسبانيا تحقيق نتيجة التعادل من أجل التأهل رسميًا لكأس العالم، فيما لا بديل أمام منتخب السويد سوى تحقيق الانتصار للتأهل للمونديال.

وكان منتخب إسبانيا انتزع صدارة ترتيب المجموعة الثانية في الجولة الماضية، بتحقيق انتصار غالٍ على مضيفه اليوناني بهدف، فيما تعرض منتخب السويد لهزيمة مفاجئة أمام جورجيا (2-0)، أبعدته عن صدارة المجموعة.

وعانى منتخب إسبانيا من عديد الغيابات في مواجهة اليونان، بسبب الإصابة، مثل فيران توريس، ميكيل أويارزابال، إيريك غارسيا، ماركوس ألونسو، ويريمي بينو، الأمر الذي جعل المدرب إنريكي يجري تعديلات، واستدعاء لاعبين حديثي العهد بالمنتخب على أمل تعويض الفارق.

وكان المنتخب الإسباني خسر الشهر الماضي لقب كأس الأمم الأوروبية أمام نظيره الفرنسي (2-1)، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبان على ملعب «سان سيرو»، في مدينة ميلانو الإيطالية.