أنباء عن اقتراب ميسي من قيادة الأرجنتين أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم

ميسي بقميص الأرجنتين. (أرشيفية: الإنترنت)

شارك النجم ليونيل ميسي بشكل طبيعي في تدريب منتخب الأرجنتين، استعدادًا لمواجهة البرازيل، بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وكان ميسي قد بدأ مباراة المنتخب أول أمس الجمعة، أمام أوروغواي، في الجولة الـ13 على مقاعد البدلاء ولم ينزل أرض الملعب إلا في الدقيقة 72 فيما كان على ما يبدو إجراءً احترازيًا لسلامته، بعد أن تسبَّبت الإصابة في غيابه عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان قبل انضمامه لمعسكر الأرجنتين، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وتعني مشاركة ميسي بشكل طبيعي في التدريب الذي أُقيم الأحد احتمالية عودته للتشكيل الأساسي في مواجهة البرازيل، وتلقى المدير الفني للمنتخب ليونيل سكالوني نبأً آخر جيداً، وهو تعافي ليوناردو باريديس من الإصابة العضلية التي عانى منها، ما يشير لاحتمالية مشاركته أمام البرازيل.

وكانت البرازيل قد ضمنت تأهلها لمونديال 2022 بعد فوزها بهدف نظيف على كولومبيا الخميس الماضي، لتعزز صدارتها للتصفيات بـ34 نقطة متقدمة بست نقاط على الأرجنتين صاحبة الوصافة.