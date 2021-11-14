كريستيانو وفاران سر مفاوضات «مانشستر يونايتد» مع زيدان لخلافة سولشار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 نوفمبر 2021, 03:05 مساء
زين الدين زيدان. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير إخبارية مساعي إدارة نادي «مانشستر يونايتد» الإنجليزي، لإقناع المدير الفني لنادي «ريال مدريد» السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، بتولي مهمة تدريب الفريق الإنجليزي خلفًا للمدرب الحالي أولى جونار سولشار.

قالت جريدة «ذا تايمز»: «إدارة مانشستر يونايتد تعمل على إقناع زين الدين زيدان لتدريب الفريق، وتأمل بأن العلاقة الجيدة بين فاران وكريستيانو رونالدو مع زيدان، ستساعد على إقناع المدرب الفرنسي لتدريب الفريق».

وأوضحت الجريدة: «زيدان ليس لديه استعجال للعودة إلى مجال التدريب، حيث إنه مهتم فقط بتدريب باريس سان جيرمان، أو منتخب فرنسا، وهو أمر من الصعب حدوثه حاليًا»، وارتبط اسم زيدان بتدريب «مانشستر يونايتد»، خاصة في ضوء تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأيضًا المدافع الفرنسي رافائيل فاران، اللذين عملا معه من قبل في «ريال مدريد».

ويواجه سولشار انتقادات كبيرة في الفترة الماضية، بسبب تراجع نتائج الفريق، وخسارة 6 من آخر 12 مباراة خاضها في كل المسابقات، وكان سولشار منح لاعبيه إجازة لمدة أسبوع، وقرر السفر لبلاده، النرويج، لقضاء عطلة سريعة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويواجه سولشار حاليًا غضبًا داخل غرفة ملابس «مانشستر يونايتد»، إلى جانب أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالانزعاج من تغيير مسار الفريق في الآونة الأخيرة، ويحتل «مانشستر يونايتد» المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن «تشيلسي» المتصدر.

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