فرنسا تصطحب بلجيكا إلى مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 11:54 مساء
منتخب فرنسا لكرة القدم. (إنترنت)

تأهل منتخبا فرنسا وبلجيكا، اليوم السبت، إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة العام المقبل في قطر، بعد تغلبهما على كازاخستان وإستونيا على التوالي.

وفازت فرنسا حاملة اللقب قبل 3 سنوات، على ضيفتها كازاخستان بثمانية نظيفة على ملعب «بارك دي برانس، بفضل أهداف كليان مبابي (4) وبنزيما (2) وإدريان رابيو وأنطوان غريزمان (هدف لكل منهما) وذلك لحساب الجولة السابعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية.

ولحساب المجموعة الخامسة، فازت بلجيكا على ضيفتها إستونيا بثلاثة أهداف لهدف سجلها كريستيان بينتيكي (11) ويانيك كاراسكو (53) وثورغان هازار (74) لبلجيكا، وإريك سورغا (70) لإستونيا.

وبذلك، ضمنت فرنسا مشاركتها في النهائيات العالمية للمرة السادسة عشرة في تاريخها علما بانها توجت بطلة للعالم عندما استضافت نسخة العام 1998، فيما بلغت بلجيكا النهائيات للمرة الرابعة عشرة في تاريخها.

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