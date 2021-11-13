كريستيانو يحمي فتاته الصغيرة من رجال الأمن.. وغرامة 2500 استرليني تنتظرها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 08:15 مساء
كريستيانو مع الفتاة الصغيرة. (إنترنت)

وقعت غرامة مالية كبيرة على الطفلة الصغيرة التي اقتحمت ملعب مباراة أيرلندا والبرتغال خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث شهدت مباراة أيرلندا والبرتغال اقتحام فتاة صغيرة تدعى أديسون ويلان، تبلغ من العمر 11 عامًا، لأرض الملعب، بهدف الحصول على قميص كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي وفريق «مانشستر يونايتد» الإنجليزي.

ووفقًا لجريدة «ديلي ستار» البريطانية، فإنه تم تغريم الطفلة صاحبة الـ11 عامًا، مبلغ يقدر بـ2500 جنيه استرليني، لاقتحامها ملعب مباراة المنتخب الأيرلندي أمام نظيره البرتغالي.

وتحدثت الطفلة لإحدى الإذاعات في أيرلندا لتحكي تفاصيل الواقعة قائلة: «تم توقيع عقوبة مالية عليَ لاقتحامي الملعب، ولكن والدي هو من سيدفعها».

وأضافت: «كنت جالسة في الصف الثاني، لذا قفزت للصف الأول ومن ثم فوق الحاجز، وركضت بسرعة إلى أرض الملعب، كان هناك رجال أمن يركضون خلفي، واثنان آخران قادمان من الزاوية الأخرى للملعب، لذلك ظللت أركض».

وأكملت: «بعد ذلك ظللت اهتف باسم رونالدو، عندها نظر خلفه ورآني وطلب من رجال الأمن أن يتركوني. لقد كنت في حالة صدمة وكنت أبكي، وقلت له هل يمكنني الحصول على قميصك. أنا مشجعة كبيرة لك».

واختتمت: «عندما رأى والدي أنني أخذت قميص رونالدو، كان في حالة صدمة، ولكني حققت حلم حياتي، لقد تحول حلمي لحقيقة أخيرًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ألفيس يحكي قصة جنون إعادته إلى «برشلونة»
رياضة عالمية
نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل...
رياضة محلية
سناتور أميركي: الإمارات تدرك أن المستقبل في الطاقة البديلة لا النفط
اقتصاد
إيلون ماسك يبيع أسهما بنحو 7 مليارات دولار من «تيسلا» خلال أسبوع
اقتصاد
لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
«نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات مقبولة النتائج».. نص كلمة المنفي في مؤتمر ...
ليبيا
قصة «غرام راديوم» غير مجرى أبحاث علاج السرطان
طب وصحة
«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
أسترالي يستخدم سكين جيب للإفلات من فكي تمساح
منوعات
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأفريقي للتنمية»: نمو الاقتصاد الليبي المتوقع في 2022 سيعوض نصف خسارتها العام 2020