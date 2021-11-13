البرلمان الأوروبي يدعم ضبط «فيفا» لانتقالات اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 06:51 مساء
شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)

حظيت الإصلاحات التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بدعم لجنة الثقافة والتعليم بالبرلمان الأوروبي التي نشرت تقريرًا يدعو إلى تنظيم أنشطة الوكلاء ويقر بأهمية الإصلاحات الأخيرة في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم.

كما حث التقرير، الذي أعده عضو البرلمان الأوروبي توماس فرانكوفسكي، على ضمان التنفيذ الفوري لهذه الإصلاحات، حيث نص التقرير على أن عددًا من الإجراءات التي ينفذها الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل غرفة تبادل المعلومات ومتطلبات الترخيص للوكلاء والحدود القصوى لعمولة الوكلاء توضع في مكانها الصحيح، بحسب «يلا كورة».

ويأتي التقرير في أعقاب قيام المجلس الأوروبي بإصدار تقرير في يونيو الماضي يشيد بالجهود المستمرة للاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء إصلاحات على نظام انتقال اللاعبين، مشددًا على أن الإصلاحات التي يعتزم الاتحاد إجراءها ستمثل علامة فارقة في تحقيق الشمولية والشفافية وسلامة ونزاهة نظام الانتقال للاعبي كرة القدم حول العالم.

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