برباعية نظيفة زامبيا والكاميرون يكتسحان موريتانيا ومالاوي في تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 06:12 مساء
منتخب الكاميرون أمام منتخب مالاوي. (إنترنت)

فاز المنتخب الزامبي لكرة القدم على ضيفه موريتانيا (4/صفر) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العام التي تقام بقطر العام المقبل.

وتقمص فاشيون ساكالا دور البطولة للمنتخب الزامبي بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 37 والأخيرة من الشوط الأول و63، فيما سجل الهدف الرابع يانسون داكا في الدقيقة 34، ورفع المنتخب الزامبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب الموريتاني عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفاز المنتخب الكاميروني لكرة القدم على مضيفه منتخب مالاوي أيضًا (4/صفر) خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم  «قطر 2022»، وسجل أهداف المنتخب الكاميروني فينسيت أبو بكر في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وأندري زامبو أنغويسا في الدقيقة 41 وكريستيان باسوجوج (هدفين) في الدقيقتين 85 و87.

وشهدت المباراة طرد جون باندا لاعب مالاوي في الدقيقة 23، وبذلك رفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، موقتًا، وتوقف رصيد منتخب مالاوي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
«نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات مقبولة النتائج».. نص كلمة المنفي في مؤتمر ...
ليبيا
قصة «غرام راديوم» غير مجرى أبحاث علاج السرطان
طب وصحة
«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
أسترالي يستخدم سكين جيب للإفلات من فكي تمساح
منوعات
«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأفريقي للتنمية»: نمو الاقتصاد الليبي المتوقع في 2022 سيعوض نصف خسارتها العام 2020