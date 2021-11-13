برباعية نظيفة زامبيا والكاميرون يكتسحان موريتانيا ومالاوي في تصفيات كأس العالم

منتخب الكاميرون أمام منتخب مالاوي. (إنترنت)

فاز المنتخب الزامبي لكرة القدم على ضيفه موريتانيا (4/صفر) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العام التي تقام بقطر العام المقبل.

وتقمص فاشيون ساكالا دور البطولة للمنتخب الزامبي بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 37 والأخيرة من الشوط الأول و63، فيما سجل الهدف الرابع يانسون داكا في الدقيقة 34، ورفع المنتخب الزامبي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب الموريتاني عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفاز المنتخب الكاميروني لكرة القدم على مضيفه منتخب مالاوي أيضًا (4/صفر) خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»، وسجل أهداف المنتخب الكاميروني فينسيت أبو بكر في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وأندري زامبو أنغويسا في الدقيقة 41 وكريستيان باسوجوج (هدفين) في الدقيقتين 85 و87.

وشهدت المباراة طرد جون باندا لاعب مالاوي في الدقيقة 23، وبذلك رفع المنتخب الكاميروني رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، موقتًا، وتوقف رصيد منتخب مالاوي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.