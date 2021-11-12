خسارة بهدف أمام الغابون تهدر الوصافة من ليبيا في تصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 08:22 مساء
مباراة الغابون وليبيا. (صورة مثبتة من الفيديو)

توقف رصيد منتخب ليبيا الأول لكرة القدم عند 6 نقاط، بعد خسارته أمام منتخب الغابون بهدف نظيف، سجله مهاجمه البارز والمحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي بيير أوباميانغ، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

جاء هدف أوباميانغ الوحيد في الدقيقة 54 من ركلة جزاء سددها في مرمى «فرسان المتوسط» بنجاح، ليرفع المنتخب الغابوني رصيده إلى 7 نقاط ليخطف المركز الثاني من المنتخب الليبي بجدول ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن منتخب مصر المتبقي له مباراة الجولة الخامسة والذي يواجه في وقت لاحق من اليوم الجمعة منتخب أنغولا، فيما توقف رصيد منتخب ليبيا عند النقطة 6 في المركز الثالث.

خاض المنتخب الوطني  الليبي المواجهة أمام نظيره الغابوني، في العاصمة ليبرفيل، بتشكيل مكون من معاذ اللافي، عبدالله الشريف، مصطفى الصبو، ناجي دراه، منصور رزق، سند الورفلي، محمد التوهامي، عمر الخوجة، مؤيد اللافي، حمدو الهوني، محمد زعبية.

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