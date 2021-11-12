إصابة ماني مع السنغال تقلق ليفربول

لقطة لمهاجم ليفربول السنغالي ساديو مانيه خلال مباراة فريقه ضد اتلتيكو مدريد الاسباني في دوري ابطال اوروبا. 3 نوفمبر 2021 (ا ف ب)

تعرّض مهاجم ليفربول الإنجليزي، السنغالي الدولي ساديو ماني للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده ضد توغو (1-1)، أمس الخميس ضمن تصفيات مونديال 2022 ولم يكملها.

وتلقى ماني ضربة قوية في الجهة القريبة من أضلاعه ووركه لدى احتكاكه مع مدافع توغولي، فخرج من الملعب في الدقيقة 28 وحلّ بدلاً منه مهاجم فياريال الإسباني بولاي ديا، في تصفيات ضمنت السنغال تأهلها إلى الدور النهائي الحاسم.

وكشف مسؤول سنغالي لوكالة «فرانس برس» أن ماني سيلتحق الجمعة بفريقه ليفربول الذي يواجه آرسنال في لقاء قمة في 20 نوفمبر الحالي في الدوري المحلي.

وقال مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسيه بعد المباراة إنه أخرج ماني على سبيل الاحتياط «نعم، خروج ماني أخلّ بتوازننا. هو لاعب معهم. أرحناه على سبيل الاحتراز ولا يوجد أي خطورة».

ولم تعرف مدى خطورة إصابة ماني لكن في حال ابتعاده عن الملاعب لفترة، ستكون ضربة قوية لليفربول الذي يغيب عنه مهاجمه الآخر البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويتألق ماني بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 6 أهداف في 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجّل هدفين في دوري أبطال أوروبا في مرمى بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.