جورجيا تضع السويد في مرمى نيران إسبانيا بتصفيات مونديال 2022

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 01:01 مساء
لاعب وسط جورجيا خفيشا كفاراتسخيليا فرحا بهدف الثاني في مرمى السويد(ا ف ب)

وضعت جورجيا المغمورة ضيفتها السويد في مرمى نيران وصيفتها إسبانيا بعدما ألحقت بها هزيمة مفاجئة 2-صفر، أمس الخميس، في الجولة التاسعة من المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر.

وانتظر المنتخب الجورجي الشوط الثاني لتحقيق فوزه الثاني في التصفيات بفضل خفيشا كفاراتسخيليا صاحب الهدفين في الدقيقتين 61 و77.

وحافظ المنتخب السويدي، رغم خسارته الثانية في التصفيات، على صدارة مجموعته ليتجمد رصيده عند 15 نقطة، ولكنه بات مهدداً بخسارة المركز الأوّل بانتظار نتيجة مباراة وصيفه الاسباني الذي يتأخر عنه بفارق نقطتين ويحلّ ضيفاً على اليونان لاحقاً.

وتلتقي السويد و«لا روخا» في مواجهة حاسمة بينهما في إشبيلية في الجولة الاخيرة من التصفيات في 14 نوفمبر، في سعي المنتخبين لحسم المركز الأوّل والتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر.

في المقابل، رفعت جورجيا التي خاضت جميع مبارياتها في التصفيات رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الرابع.

وعلى ملعب باتومي في جورجيا، دفع المنتخب السويدي غالياً ثمن إهداره العديد من الفرص في الشوط الأوّل وتألق الحارس الجورجي جيورجي لوريا الذي وقف سداً منيعاً أمام تسديدة بالقدم اليمنى من إميل فورسبرغ من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء (14)، ليعود ويتدخل أمام رأسية المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش من وسط المنطقة (23)، ليكرر مهاجم ميلان السيناريو ذاته بعد خمس دقائق.

وتابع لوريا تألقه، فصدّ تسديدة مهاجم ريال سوسييداد الاسباني، ألكسندر إيزاك بعد تمريرة من فيكتور لينديلوف (31)، وأخرى لإبرا في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني، أهدر الثنائي إبرا-فيكتور كلايسون فرصة خطيرة بعد تمريرة طويلة من فورسبرغ داخل المنطقة إلى ابن الـ 40 عاماً حولها بصدره إلى صانع ألعاب كراسنودار الروسي سددها خلفية مقصية مرت بجانب القائم (57).

وخالف المنتخب الجورجي التوقعات بتسجيله هدف السبق من أوّل فرصة حقيقيّة على مرمى الضيوف، اثر ركلة حرة مباشرة نفذها تورنيكي أوكرياشفيلي داخل المنطقة حولها دافيت خوشولافا برأسه وتابعها إيراكلي أزاروفي تسديدة صدها الحارس روبن أولسن، لتعود إلى كفاراتسخيليا الذي استدار على نفسه وسدد كرة أرضية في الشباك (61).

وكاد كفاراتسخيليا يضيف الثاني، لكن أولسن صد تسديدته من خارج المنطقة (75)، قبل أن يحقق لاعب روبن كازان الروسي مبتغاه بعدما اخترق الدفاع السويدي بمجهود فردي وانفرد بالحارس وسجل في الشباك (77).

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