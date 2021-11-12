مواجهة شبه حاسمة بين إيطاليا وسويسرا لفتح باب التأهل لمونديال 2022

أعاد مانشيني الروح للمنتخب الإيطالي بعد خيبة الغياب عن مونديال روسيا 2018 ماركو بيرتوريلو (ا ف ب/ارشيف)

يخوض منتخب إيطاليا، بطل أوروبا، مواجهة صعبة مع ضيفته سويسرا، اليوم الجمعة ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، محاولاً طرد شياطين النسخة الأخيرة عندما فشل بالتأهل إلى نهائيات 2018.

بعد نشوة إحراز اللقب القاري عندما لم يكن مرشحًا للصعود على منصة التتويج، يتصدّر فريق المدرب روبرتو مانشيني ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية، لكن بفارق هدفين عن سويسرا المتعادلة معه بـ14 نقطة من 6 مباريات.

ويتأهل عن كل مجموعة متصدّرها فقط، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات الملحق للتأهل إلى الحدث المنتظر في نهاية 2022.

واستلم مانشيني الإدارة الفنية لـ«سكوادرا أتزورا» بعد فضيحة عدم التأهل إلى مونديال 2018، ليغيب حامل اللقب أربع مرات عن النهائيات للمرة الأولى في ستة عقود.

ويدرك مانشيني تمامًا أهمية إعادة المنتخب الأزرق إلى الحدث العالمي من «الهام أن نلعب جيدًا، لأنه بعد كأس أوروبا ستكون المباراة الأهم هذه السنة. ندرك تمامًا أهمية تحقيق الفوز».

وسيضمن الفائز التأهل منطقيًا، علمًا بأن إيطاليا تخوض المواجهة الأخيرة على أرض إيرلندا الشمالية الإثنين فيما تستقبل سويسرا ضيفتها بلغاريا.

عودة الروح الإيجابية

وبعد الهزيمة الموجعة أمام السويد في 2017، حاول مانشيني، المدرب السابق لإنتر ومانشستر سيتي الإنجليزي، ضخ روح إيجابية مفقودة، وقد نجح بذلك محرزًا لقبًا قاريًا طال انتظاره.

تابع المهاجم السابق محاولًا تخفيف الضغوط على لاعبيه «صحيح أنه إذا حققنا الفوز سنفتح أبواب التأهل إلى كأس العالم، لكن في نهاية المطاف هي مجرد مباراة كرة قدم».

غيابات هامة

ويفتقد مانشيني المهاجم تشيرو إيموبيلي لإصابته بربلة ساقه، بالإضافة إلى لاعبي وسط روما لورنسو بيليغريني ونيكولو زانيولو.

كما يغيب قائد دفاعه المخضرم جورجو كييليني لعدم تعافيه من إصابة بفخذه، ما دفعه إلى ترك معسكر المنتخب الاربعاء.

في المقابل، يعود لاعب الوسط نيكولو باريلا في مباراة يتوقع أن يحضرها خمسون ألف متفرج على الاستاد الأولمبي في العاصمة روما.

وترك باريلا أرض ملعب سان سيرو لإصابة عضلية خلال دربي ميلانو الذي انتهى بالتعادل، لكنه تدرّب الأربعاء مع الفريق.

على الطرف المقابل، يغيب عن المنتخب السويسري نجمه غرانيت تشاكا بالإضافة إلى مهاجم بنفيكا البرتغالي هاريس سيفيروفيتش.

وتعكّرت خطط المدرب مراد ياكين أيضًا بعد إصابة مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بريل إمبولو بفخذه خلال التعادل مع ماينتس الجمعة الماضي. قال ياكين في حديث صحفي «لم أصدق ذلك، قلت لنفسي إن هذا الأمر غير ممكن، ليس قبل مباراة بهذه الأهمية».