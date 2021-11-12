تصفيات مونديال 2022: البرازيل حاضرة دائمة في النهائيات

البرازيلي لوكاس باكيتا (وسط) يحتفل بالتسجيل في مرمى كولومبيا ضمن تصفيات مونديال 2022. (أ ف ب)

حافظت البرازيل على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقها العام 1930، بعد ضمانها التأهل إلى نهائيات قطر 2022 إثر فوزها الجمعة على ضيفتها كولومبيا 1-صفر.

بهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة حاسمة لنجمها نيمار قبل نحو ثلث ساعة من النهاية، باتت بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي) أول دولة أميركية جنوبية تتأهل إلى المونديال المقبل. وبالإضافة إلى قطر المضيفة، أصبحت ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك.

وتابع «سيليساو» حصد النقاط في تصفيات مثالية، رافعًا رصيده إلى 34 نقطة بعد فوزه في 11 مباراة من أصل 12 (27 هدفًا مقابل 4 في مرماه). وحده التعادل السلبي على أرض كولومبيا الشهر الماضي شكّل ثغرة في مشواره الرائع ضمن التصفيات.

قال باكيتا (24 عامًا) لاعب ليون الفرنسي بعد تسجيل هدف الفوز: «أعتقد أن الفوز جاء ثمرة العمل. يجب أن نواصل في التركيز على كل مباراة». وتابع «بكيت من الفرح بعد التسجيل، لأني سعيد جدًا بعيش هذه اللحظات مع منتخب البرازيل».

البرازيل يتصدر بفارق نقاط كبير ومباراة مجهولة المصير مع الأرجنتين

وبات الفارق بين البرازيل وكل من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي 18 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، علمًا بأن البرازيل لعبت مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.

توقفت المواجهة بينهما في 5 سبتمبر بعد دقائق معدودة على انطلاقها في ساو باولو، بسبب اتهام بعض لاعبي المنتخب الضيف بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

وتختتم الجولة السبت بمواجهة قوية بين الأوروغواي سادسة الترتيب (16) والباحثة عن فوز أول في أربع مباريات وأرجنتين ليونيل ميسي الثانية (25) التي لم تخسر على غرار البرازيل وتسير على درب التأهل بثبات.

ويتأهل أربعة منتخبات من المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة مباشرة إلى المونديال القطري.