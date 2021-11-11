مانشستر يونايتد يستقر على بديل «سولشاير»

المدرب النرويجي لماشستر يونايتد أولي جونار سولشاير. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن إدارة مانشستر يونايتد، حددت هوية المدرب الذي يمكنه خلافة النرويجي أولي جونار سولشاير، في حال قررت التخلي عنه.

وقالت جريدة «ذا صن»، إن مسؤولي مانشستر يونايتد، حريصون على تولي مدرب ليستر سيتي بريندان رودجرز، المسؤولية في أولد ترافورد.

وأضافت الجريدة، أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد رودجرز مع ليستر، يسمح له بالمغادرة إلى أحد الأندية في دوري أبطال أوروبا، ما يمنح اليونايتد الاعتقاد بإمكانية إبرام صفقة، كمان أن هناك شعورا بأن رودجرز سيجد رفض عرض من مانشستر يونايتد، أمرًا في غاية الصعوبة.

ويبدو رودجرز (48 عامًا)، سعيدًا في ستاد «كينج باور» وتجاهل مرارًا وتكرارًا التقارير التي تتحدث عن إمكانية تدريبه مانشستر يونايتد.

ولا يزال مستقبل المدرب النرويجي سولشاير على المدى الطويل في أولد ترافورد، محل شك كبير، على الرغم من الثقة التي وضعها المسؤولون به.

لكن الهزيمتين المحرجتين أمام الغريمين ليفربول ومانشستر سيتي، دفعتا «الشياطين الحمر» لتحديد بدائل محتملة لمهاجم الفريق السابق.