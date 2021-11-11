الإمارات تسقط في كوريا الجنوبية وتبقى دون أي فوز بتصفيات كأس العالم

الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان (وسط) بعد تسجيله في مرمى الإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 (ا ف ب)

خسر منتخب الإمارات أمام نظيره الكوري الجنوبي (1-صفر)، اليوم الخميس في غويانغ ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، والتي تشهد مباراة مصيرية لسورية أمام العراق.

وسجّل هوانغ هي-تشان هدف كوريا الجنوبية الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 30. وصعدت كوريا الجنوبية إلى صدارة المجموعة الأولى موقتًا برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن إيران التي تحل ضيفة على لبنان لاحقًا.

وبقيت الإمارات التي فشلت في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي (خسارتان و3 تعادلات) في المركز الرابع موقتًا برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة العراق وسورية التي تقام لاحقًا أيضًا.

ولم يجد «محاربو التايغوك» أية صعوبة في تخطي الإمارات رغم اكتفائهم بهدف وحيد، حيث عاند الحظ صاحب الضيافة بعدما أصاب لاعبوه القائم مرتين والعارضة مرة، منها تسديدتان للاعب توتنهام الانكليزي سون هيونغ-مين الذي كان في قمة نحسه بعدما أهدر أربعة انفرادات.

كما أكد أصحاب الأرض تفوّقهم التاريخي، فمن أصل 22 مباراة بينهما منذ العام 1980، فازت كوريا 15 مرة، مقابل ثلاث مرات للإمارات وأربعة تعادلات.