بأضخم راتب في تاريخ كرة القدم.. نيوكاسل يغري محمد صلاح

اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. (الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي، يسعى لضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع إدارة «الريدز» لتجديد عقده.

وقالت جريدة «ليفربول إيكو» البريطانية، إن إدارة نيوكاسل تتحرك في جميع الاتجاهات لبناء الفريق في الفترة المقبلة، إذ تواصل إيدي هاو، المدير الفني الجديد للنادي، مع مايكل إدواردز، المدير الرياضي لليفربول، من أجل الوقوف على إمكانية جذبه إلى قلعة «سانت جيمس بارك»، ليصبح جزءًا من مشروع الفريق الإنجليزي الجديد، بجانب التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح وعدد من اللاعبين.

أعلى راتب في العالم

وزعم موقع «team talk» الإنجليزي وفقًا لـ«روسيا اليوم»، أن إدارة نيوكاسل الجديدة عرضت على محمد صلاح راتبا أسبوعيا قدره 700 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب أسبوعي في العالم للاعب كرة قدم.

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كما أشار موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، إلى أن صندوق الاستثمار السعودي، بعد استحواذه على نادي نيوكاسل، وضع ميزانية خيالية من أجل تدعيم الفريق بأسماء كبيرة، خلال الفترة المقبلة، ويعد محمد صلاح، أول الأهداف التي وضعها النادي من أجل الحصول عليها، في ظل تباطؤ ليفربول في اتخاذ أي خطوات إيجابية تجاه حسم ملف التجديد للفرعون المصري، وارتباط اسمه بالرحيل بمجرد انتهاء عقده مع «الريدز».

تعثر التجديد مع ليفربول

وينتهي عقد صلاح في منتصف العام 2023، وتحاول إدارة ليفربول التوصل إلى اتفاق من أجل التجديد وهو ما لم يتم حتى الآن، ويشترط وكيل أعمال اللاعب المصري الحصول على مبلغ 500 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو ما تراه إدارة "الريدز" غير مناسب في ظل الأوضاع المالية الحالية، وفقا لبعض التقارير.

ويواجه نيوكاسل يونايتد خطر شبح الهبوط، إذ يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمير ليغ» برصيد 5 نقاط فقط، حصدها من 5 تعادلات، وتكبد بست هزائم منذ بداية الموسم الجاري، الأمر الذي ينذر بعدم اكتمال مسيرته في دوري الأضواء.

واتخذ نيوكاسل يونايتد أول خطوة في إنقاذ الفريق من الهبوط في المرحلة الراهنة بالتعاقد مع إيدي هاو مدربًا جديدًا للفريق حتى 2024، وكان المدرب الموقت غريم جونز، قاد نيوكاسل في آخر ثلاث مباريات بالدوري بعد مغادرة بروس عقب استحواذ مجموعة «كونسورتيوم» على النادي.