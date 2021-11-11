غرامة ضخمة جديدة على الزمالك.. والدفع خلال شهر

قاعد نادي الزمالك اللاعب المصري محمود شيكابالا. (الإنترنت)

قرَّرت المحكمة الرياضية الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغريم نادي الزمالك المصري، 400 ألف دولار إضافية لصالح نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي في قضية اللاعب المصري محمود شيكابالا.

وأصبح المبلغ الإجمالي لنادي سبورتنغ لشبونة لدى الزمالك، وفقًا لـ«سكاي نيوز» مليونًا و100 ألف دولار مستحقة الدفع خلال شهر.

وطالب نادي سبورتنغ لشبونة بمستحقاته المالية من الزمالك بعد عودة محمود عبدالرازق شيكابالا في العام 2015 وتم سداد 140 ألف دولار فقط من قيمة مستحقات اللاعب.

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وأفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض عقوبة مالية على نادي الزمالك تقدر بـ670 ألف يورو لصالح النادي البرتغالي بعد عودة شيكابالا مرة أخرى للقلعة البيضاء دون دفع قيمة الصفقة.

وكان شيكابالا قد انضم إلى صفوف سبورتنغ لشبونة في صيف 2014، إلا أنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة قبل أن ينقطع عن التدريبات، ليقرر بعد ذلك العودة إلى مصر، وتحديدًا من بوابة فريقه الحالي الزمالك.