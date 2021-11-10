حسم موقف «بنزيما» من المشاركة مع فرنسا حال إدانته في قضية الشريط الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 06:09 مساء
كريم بنزيما . (إنترنت)

أعلن نويل لو غريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه لن يتم إقصاء المهاجم الدولي كريم بنزيما من المنتخب الفرنسي حتى لو صدر حكم يدينه في قضية الشريط الجنسي. 

وقال «غريت» في مقابلة نُشرت الأربعاء في يومية «لو باريزيان»: «أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده».

واستُبعد بنزيما من منتحب «الديوك» قرابة خمس سنوات قبل استدعائه في مايو الفائت بعد اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي. وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

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وأوضح لو غريت في هذا الصدد «سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه (...) الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة».

ومن المتوقع أن يشارك بنزيما مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وطالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيمة فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.

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