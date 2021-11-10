اعتقال لاعبة باريس سان جيرمان لتحريض ملثمين ضد زميلتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 04:59 مساء
خيرة حمراوي في الإطار الأيمن وأميناتا ديالو في الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن باريس سان جيرمان في بيان، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية احتجزت اللاعبة أميناتا ديالو بعد واقعة اعتداء على زميلة بالفريق.

وذكرت جريدة «ليكيب» أن ديالو (26 عامًا) حرضت على إصابة زميلتها خيرة حمراوي عن طريق مطالبة رجلين بإخراجها من سيارة والاعتداء عليها في 4 نوفمبر الجاري، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال سان جيرمان في بيان بموقعه على الإنترنت، إنه يؤكد احتجاز ديالو صباح اليوم الأربعاء، ضمن تحقيقات الاعتداء على لاعبة بالفريق.

وأضاف: «يدين باريس سان جيرمان بأشد العبارات هذا العنف المرتكب، يتعاون باريس سان جيرمان مع الشرطة لتوضيح الحقائق».

وكانت ديالو، التي شاركت في سبع مباريات مع منتخب فرنسا، قد انتقلت إلى سان جيرمان قادمة من غانغون في 2016.

واعترض شخصان ملثمان طريق السيارة وتمكن أحدهما من فتح الباب المجاور لخيرة حمراوي، ليسحب اللاعبة صاحبة الأصول الجزائرية خارج السيارة، ثم اعتديا عليها باللكم والضرب بقضيب حديدي على ساقيها، قبل الفرار من مكان الحادث.

ونُقلت خيرة حمراوي (31 عامًا) إلى مستشفى في منطقة بواسي، حيث عُولجت الإصابات التي تعرضت لها في اليدين والساقين، ولهذا غابت عن فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد (4-0) في دوري أبطال أوروبا للسيدات، أمس الثلاثاء.

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