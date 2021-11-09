فيفا يعلن موعد حفل توزيع جوائز «ذا بيست»

جائزة «ذا بيست». (الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد حفل توزيع جوائز الأفضل السنوية؛ حيث سيُقام الحفل يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، على أن يبدأ التصويت يوم 22 نوفمبر وينتهي في العاشر من ديسمبر المقبل.

وسيذاع الحفل عبر بث افتراضي دون حضور المدعوين في العاصمة السويسرية زيورخ، وسيتم توزيع الجوائز في فئات: «أفضل لاعب للرجال، أفضل لاعبة للسيدات، أفضل مدرب للرجال، أفضل مدربة للسيدات، أفضل حارس مرمى للرجال، أفضل حارسة مرمى للسيدات، أفضل تشكيل للرجال، أفضل تشكيل للسيدات، جائزة اللعب النظيف، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة أفضل مشجع».

وسيتم توزيع الجوائز بناء على أداء اللاعبين والمدربين في موسم 2020-2021 بالإضافة لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

وحاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العام الماضي متفوقًا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

فيما فازت الإنجليزية لوسي برونز جائزة أفضل لاعبة متفوقة على الدنماركية بيرنيلي هاردر والفرنسي ويندي رينارد.