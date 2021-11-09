بوغبا يغيب لنهاية العام بسبب الإصابة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 03:47 مساء
النجم الفرنسي بول بوغبا. (الإنترنت)

غادر النجم الفرنسي بول بوغبا تدريبات منتخب بلاده التي تجري هذه الأيام تحضيرًا لمباريات شهر نوفمبر، التي تقام في فترة التوقف الدولي.

وكشفت إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية، مدة غياب بول بوغبا عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا.

وخرج بوغبا من تدريبات منتخب فرنسا أمس الإثنين بسبب تعرضه لإصابة عضلية في منطقة الفخذ بسبب تسديدة، ولن يكون قادرًا على المشاركة في المباريات قبل نهاية العام 2021.

وسيعود بوغبا لمانشستر من أجل إجراء مزيد الفحوصات على فخذه، ولكن الفحوصات الأولية تشير إلى أنه سيغيب لفترة ما بين 8 و10 أسابيع.

إصابة بوغبا تُعد ضربة قوية أخرى للاعب الذي كان قد تعرض للإيقاف لمدة ثلاثة مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد طرده أمام ليفربول في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف نظيفة.

وأعلن منتخب فرنسا استبعاد بوغبا من قائمته التي ستخوض مباريات الأجندة الدولية، واستعداد جوردان فيريتوت لاعب روما بدلا منه.

ويستعد منتخب فرسنا لمواجهة كازاخستان وفنلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط مع أوكرانيا صاحب المركز الثاني مع خوض فرنسا لمباراة أقل.

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