فرديناند: حان الوقت لرحيل سولشاير

مدافع مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند. (أ ف ب)

طالب مدافع مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناند، اليوم الثلاثاء المدرب الحالي للشياطين الحمر النرويجي، أولي غونار سولشاير بالرحيل، عقب تردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وتراجعه للمركز السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعيش المهاجم السابق ليونايتد أصعب أوقاته بعد خسارة مذلة أمام ليفربول صفر-5، أتبعها بأخرى أمام الجار اللدود سيتي صفر-2 في ديربي مانشستر السبت في البريميرليغ.

وقبل مطالبته برحيل سولشاير، كان فرديناند واحدًا من اللاعبين السابقين في يونايتد الداعمين لزميله السابق الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الثاني خلف سيتي في الموسم الماضي.

ورأى فرديناند أن جماهير يونايتد استبشرت خيرًا مع بداية الموسم الحالي مع عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب «أولد ترافورد» والتعاقد مع جايدون سانشو والمدافع الفرنسي رافايل فاران، إلا أن النتائج لم تكن على قدر الآمال.

وأضاف عبر قناة «يوتيوب» ضمن برنامج «فايب ويث فايف»: «أجلس هنا الآن من دون أن أعتقد أنه بإمكاننا أن نفوز بالدوري.. أنظر إلى فريقنا كل أسبوع وأنا أتساءل ماذا سنفعل من الناحية التكتيكية. لا أرى أي فلسفة أو هوية في أسلوب لعب مانشستر يونايتد، كل ما يجب أن يكون من الإدارة. أجلس هنا وأنا مرتبكًا، أنظر إلى الفريق».

وأردف المدافع السابق البالغ 43 عامًا: «كنت دائمًا مشككًا في أعماقي» وأضاف متسائلاً «هل يمكن أن يقودنا إلى التتويج؟ لم أكن متأكدًا، لم أكن مقتنعًا تمامًا. كنت آمل في أن يكون قادرًا على القيام بذلك».

وختم: «لكن بسبب النتائج التي حققها مع الفريق حتى بداية هذا الموسم، وما رأيته هذا الموسم، أشعر أنه قد حان الوقت الآن لتسليم العصا إلى شخص آخر يمكن أن يقودنا.. وأعتقد أن أولي سيغادر الآن ورأسه مرفوعًا لأنه مذ وصوله وقيادته لنا من حيث كنّا إلى ما أوصلنا إليه بداية الموسم، أعتقد أنه أمر إيجابي».