منتخب الجزائر يجتمع في باريس قبل التوجه إلى القاهرة لملاقاة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

منتخب الجزائر. (أرشيفية : الإنترنت)

سافرت الدفعة الأولى من بعثة منتخب الجزائر لكرة القدم، التي تتألف من الطاقم الفني والثلاثي يوسف بلايلي وجمال الدين بن العمري وبغداد بونجاح إلى العاصمة الفرنسية، باريسن في رحلة خاصة استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو خلال نوفمبر الجاري ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وسيتوقف الوفد الذي يقوده رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين في باريس؛ لجمع كل اللاعبين المحترفين في أوروبا قبل مواصلة الرحلة نحو العاصمة المصرية القاهرة التي ستستضيف المباراة، ويواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب جيبوتي في استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم في 12 نوفمبر، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال الاتحاد الجزائري عبر موقعه: «سيجري المنتخب أول حصة تدريبية له بعد تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات، وذلك بناءً على الحالة البدنية للاعبين الذين خاضوا مبارياتهم رفقة أنديتهم خلال اليومين الأخيرين».

وكان مدرب الجزائر جمال بلماضي، اختار 25 لاعبًا لمواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو في 12 و16 نوفمبر الجاري، وشهدت القائمة عودة الحارس مصطفى زغبة الغائب عن منتخب الجزائر منذ ثلاث سنوات بعد تألقه اللافت مع فريقه «ضمك» السعودي، كما عاد للتشكيلة نجم «نابولي» آدم وناس، بعد تعافيه من الإصابة، ولاعب «الاتفاق» السعودي أيوب عبد اللاوي الذي سيعوض غياب محمد سليم فارس لاعب «جنوى» الإيطالي المصاب، وشهدت التشكيلة الجديدة أيضًا عودة المدافع مهدي تاهرات المحترف في صفوف «الغرافة» القطري.

وتتصدر الجزائر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى الدور الأخير بالتصفيات الذي يشمل مواجهة فاصلة يتأهل الفائز منها إلى النهائيات في قطر العام المقبل.

وجاءت القائمة الجديدة للمنتخب كالتالي: حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي، ألكسندر أوكيدجة، مصطفى زغبة، وفي الدفاع: مهدي تاهرات، أيوب عبد اللاوي، يوسف عطال، جمال الدين بن العمري، عيسى ماندي، محمد توبة، عبد القادر بدران، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني، وفي خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، آدم زرقان، رامز زروقي، سفيان فغولي، هاريس بلقبلة، فريد بولاية، وفي الهجوم: إسلام سليماني، سعيد بن رحمة، بغداد بونجاح، رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، محمد الأمين عمورة.