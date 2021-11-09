نافاس يوجه ضربة فنية لمنتخب بلاده قبل مواجهتي كندا وهندوراس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 11:47 صباحا
نافاس. (أرشيفية : الإنترنت)

يغيب حارس «باريس سان جيرمان»، الكوستاريكي كيلور نافاس عن مباراتي منتخب بلاده أمام كندا وهندوراس، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم حجم إصابة نافاس من خلال بيان، في حين قرر الجهاز الفني للمنتخب استدعاء كيفن بريسينيو، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أنه عقب خضوع اللاعب لأشعة بالرنين المغناطيسي، تبين أنه يعاني التواء في المرفق بالذراع اليمنى.

وستحل كوستاريكا ضيفة على كندا في 12 نوفمبر الجاري، ضمن تصفيات الـ«كونكاكاف» المؤهلة لمونديال 2022، بينما ستستقبل هندوراس بعدها بأربعة أيام، ومع تبقي ثماني جولات من التصفيات، يحتل منتخب كوستاريكا المركز الخامس برصيد ست نقاط.

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