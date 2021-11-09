التونسية أنس جابر تحافظ على مركزها في عرش التنس العالمي

أنس جابر. (إنترنت)

حافظت الأسترالية آشلي بارتي على صدارتها للتصنيف العالمي للاعبات التنس، حيث تمسكت التونسية أنس جابر بمركزها السابع، ولم تشهد المراكز الـ10 الأولى من الترتيب أي تغيرات باستثناء ظهور البولندية إيغا سوياتيك والإسبانية باولا بادوسا، في المركزين التاسع والعاشر، على الترتيب.

وجاءت بارتي في الصدارة بـ7582 نقطة، تليها البيلاروسية آرينا سابالينكا في الوصافة بـ6130 نقطة، ثم التشيكية باربورا كريشيكوفا ثالثة بـ4708 نقاط، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وحلت التشيكية أيضًا كارولينا بليسكوفا في المرتبة الرابعة بـ4510 نقاط، ثم الإسبانية غاربيني موغوروزا خامسة بـ4310 نقاط، خلفها اليونانية ماريا ساكاري بـ3760 نقطة في المركز السادس.

ولم تفرط جابر في مركزها، حيث جمعت 3455 نقطة، وجاءت وراءها الإستونية آنيت كونتافيت في المرتبة الثامنة بـ3396 نقطة، بينما قفزت سوياتيك مركزًا لترتقي إلى المرتبة التاسعة بـ3286 نقطة، وفعلت بادوسا الشيء ذاته لكنها جمعت 3224 نقطة لتحتل المركز العاشر.