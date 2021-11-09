مدرب «تشيلسي» يوجه رسائل لمنتخبي أميركا وفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 11:24 صباحا
توماس توخيل. (إنترنت)

يأمل مدرب «تشيلسي» توماس توخيل، في عودة كريستيان بوليسيك ونغولو كانتي من التوقف الدولي دون إصابات، وقال إن «هذا الثنائي لم يستعد عافيته بنسبة مئة في المئة حتى الآن رغم استدعاء منتخبي فرنسا والولايات المتحدة لهما».

وعاد كانتي لتوه من الإصابة وشارك لمدة 85 دقيقة مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في التعادل (1-1) مع «بيرنلي» مطلع الأسبوع، بينما خاض بوليسيك أربع مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم بسبب إصابة في الكاحل، بحسب «رويترز».

وقال توخيل للصحفيين: «قمنا بتجهيز هذا الثنائي في الأسبوعين الماضيين لكنهما سيشاركان مع منتخبي بلديهما في الفترة الدولية، وأتمنى حصولهما على فرصة للمشاركة لبعض الوقت لرفع المستوى قبل العودة، أتمنى أيضًا عدم إصابتهما مجددًا».

وطالب توخيل مسؤولي المنتخب الأميركي بعدم الإفراط في الاعتماد على بوليسيك البالغ عمره 23 عامًا، عندما يواجه منتخبي المكسيك وجاميكا في تصفيات كأس العالم، وكذلك الأمر بالنسبة لكانتي مع منتخب فرنسا.

وأضاف: «يرغب بوليسيك بالطبع في العودة للعب، لكن المسألة تعتمد على طريقة التعامل مع هذا الموقف، حيث نخشى أن تعاوده الإصابة أو أن يتعرض لإصابة جديدة، ولا تزال الإصابة السابقة تؤلمه، لكنه يرغب بشدة في العودة للعب وكذلك النادي، ونشعر ببعض القلق بشأن حالته».


«أتمنى ألا تغلبه المشاعر والرغبة في قيادة بلاده لفوز مهم جدًّا في مشوارها. أتمنى أن تسير كل الأمور على ما يرام وأن تساعده هذه المشاركة الدولية على العودة أكثر قوة».

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