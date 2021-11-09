«فيراري» يشعل الصراع على المركز الثالث أمام «مكلارين»

منافسات فورمولا 1. (إنترنت)

اجتاز «فيراري» منافسه «مكلارين» في الصراع على المركز الثالث في بطولة العالم للصانعين بـ«فورمولا 1» للسيارات، بعدما أنهى سائقا الفريق سباق جائزة المكسيك الكبرى في مراكز النقاط، وبدأ «فيراري» السباق متأخرًا بفارق 3.5 نقطة عن منافسه، لكن العملاق الإيطالي بات يتقدم بفارق 13.5 نقطة عن الفريق البريطاني، وسط آمال كبيرة في استغلال هذه الأفضلية حتى النهاية.

وهذا السباق الثالث على التوالي الذي يتفوق فيه «فيراري» على «مكلارين» الذي حصد حصيلة هائلة من النقاط، عندما فاز بسباق جائزة إيطاليا الكبر،ى وحصل على أول مركزين في مونزا في سبتمبر، بحسب «رويترز».

وقال الإسباني كارلوس ساينز سائق «فيراري»، الذي احتل المركز السادس، بينما جاء زميله شارل لوكلير خامسًا: «فعلنا ما كنا نريده وهو التفوق على مكلارين بفارق مقبول، كانت لدينا فرصة جيدة هذا الأسبوع، ونجحنا في استغلال الأمر، والآن سنخوض آخر أربعة سباقات في الموسم ولدينا اليد العليا في بطولة العالم».

وتابع: «ستكون المنافسة متقاربة، وأعتقد أنه في بعض الحلبات ربما يمتلك المنافس سيارة أسرع، لكن الآن نحتاج إلى التركيز على مواصلة العمل كفريق ومواصلة المضي قدمًا»، ويتقدم «مرسيدس» و«رد بول» بفارق كبير في الترتيب، لكن المركز الثالث يمثل تطورًا كبيرًا لـ«فيراري» الذي عانى في 2020 أسوأ موسم له في 40 عامًا عندما احتل المركز السادس في الترتيب العام.