لقب سادس قياسي لديوكوفيتش في رحلة ثأره بباريس

ديوكوفيتش. (إنترنت)

مدد نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي بحصد لقب بطولة «باريس للأساتذة» للتنس للمرة السادسة، عندما ثأر لخسارته في نهائي أميركا المفتوحة أمام دانييل ميدفيديف، وتغلب على نظيره الروسي 4-6 و6-3 و6-3، الأحد.

احتاج اللاعب الصربي، الذي ضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للمرة السابعة، وهو رقم قياسي، إلى بعض الوقت لكسر دفاع المصنف الثاني على العالم، وكان في نزهة بمجرد أن فعل ذلك، بحسب «رويترز».

وكان ديوكوفيتش يسعى لتفادي إنهاء الموسم دون لقب في بطولات الأساتذة لأول مرة منذ 2017، وحافظ على هدوئه ليكمل المهمة بنجاح، وانهار ميدفيديف في المجموعة الأخيرة، وحسم ديوكوفيتش الفوز من الفرصة الأولى لحصد اللقب بضربة أمامية قوية.