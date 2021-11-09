لقب سادس قياسي لديوكوفيتش في رحلة ثأره بباريس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 10:14 صباحا
ديوكوفيتش. (إنترنت)

مدد نوفاك ديوكوفيتش رقمه القياسي بحصد لقب بطولة «باريس للأساتذة» للتنس للمرة السادسة، عندما ثأر لخسارته في نهائي أميركا المفتوحة أمام دانييل ميدفيديف، وتغلب على نظيره الروسي 4-6 و6-3 و6-3، الأحد.

احتاج اللاعب الصربي، الذي ضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للمرة السابعة، وهو رقم قياسي، إلى بعض الوقت لكسر دفاع المصنف الثاني على العالم، وكان في نزهة بمجرد أن فعل ذلك، بحسب «رويترز».

وكان ديوكوفيتش يسعى لتفادي إنهاء الموسم دون لقب في بطولات الأساتذة لأول مرة منذ 2017، وحافظ على هدوئه ليكمل المهمة بنجاح، وانهار ميدفيديف في المجموعة الأخيرة، وحسم ديوكوفيتش الفوز من الفرصة الأولى لحصد اللقب بضربة أمامية قوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الفنان المصري أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا
ثقافة وفن
عملة «إيثر» تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
تشافي يكشف رسالة ميسي له في مؤتمره الصحفي بكتالونيا: هو الأعظم في تاريخ برشلونة ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
فرنسا: أساقفة وكهنة يعترفون بمسؤولية الكنيسة في قضية الاعتداءات جنسية
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«رويترز»: نائبة بايدن تعتزم إعلان دعمها انتخابات 24 ديسمبر خلال مؤتمر باريس
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
تصريحات إردوغان بشأن مشاركة «إسرائيل» في مؤتمر باريس حول ليبيا تثير الغموض
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس