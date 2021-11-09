بث الدوري الألماني للسيدات في الولايات المتحدة الأميركية حتى 2023

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 09:47 صباحا
منافسات دوري كرة القدم للسيدات في ألمانيا. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن مباريات الدوري الألماني للسيدات، ستُبث في الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى، وذلك طبقا لعقد يستمر حتى العام 2023.

وذكر الاتحاد في بيان أن خدمة البث «إيه.تي.إيه فوتبول» الأميركية، المتخصصة في كرة القدم النسائية، حصلت على ترخيص فرعي لبث عدد محدد من المباريات مباشرة عبر منصتها على الإنترنت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كذلك تقوم قناة «إن.بي.سي» ببث المباريات على منصتها على الإنترنت، كما تقدم خدمات لأهم أحداث المباريات وخدمات عرض حسب الطلب.

وقال المدير الإداري للتسويق والمبيعات في الاتحاد الألماني، هولغر بلاسك: «يسعدنا تعزيز الوعي والظهور لمسابقة الدوري والأندية واللاعبات في الولايات المتحدة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عملة «إيثر» تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق
اقتصاد
تشافي يكشف رسالة ميسي له في مؤتمره الصحفي بكتالونيا: هو الأعظم في تاريخ برشلونة ...
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
فرنسا: أساقفة وكهنة يعترفون بمسؤولية الكنيسة في قضية الاعتداءات جنسية
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
أجواء ملغمة تسبق «مؤتمر باريس» حول ليبيا
ليبيا
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«رويترز»: نائبة بايدن تعتزم إعلان دعمها انتخابات 24 ديسمبر خلال مؤتمر باريس
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
تصريحات إردوغان بشأن مشاركة «إسرائيل» في مؤتمر باريس حول ليبيا تثير الغموض
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس