بث الدوري الألماني للسيدات في الولايات المتحدة الأميركية حتى 2023

منافسات دوري كرة القدم للسيدات في ألمانيا. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن مباريات الدوري الألماني للسيدات، ستُبث في الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى، وذلك طبقا لعقد يستمر حتى العام 2023.

وذكر الاتحاد في بيان أن خدمة البث «إيه.تي.إيه فوتبول» الأميركية، المتخصصة في كرة القدم النسائية، حصلت على ترخيص فرعي لبث عدد محدد من المباريات مباشرة عبر منصتها على الإنترنت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كذلك تقوم قناة «إن.بي.سي» ببث المباريات على منصتها على الإنترنت، كما تقدم خدمات لأهم أحداث المباريات وخدمات عرض حسب الطلب.

وقال المدير الإداري للتسويق والمبيعات في الاتحاد الألماني، هولغر بلاسك: «يسعدنا تعزيز الوعي والظهور لمسابقة الدوري والأندية واللاعبات في الولايات المتحدة».