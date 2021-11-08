تشافي يرفض تدريب البرازيل من أجل «برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 11:27 مساء
الإسباني تشافي هيرنانديز. (الإنترنت)

رفض الإسباني تشافي هيرنانديز، عرضًا لتدريب المنتخب البرازيلي لكرة القدم؛ من أجل العودة إلى فريقه السابق «برشلونة»، وتولي منصب المدير الفني للنادي الكاتالوني.

وقال تشافي خلال مراسم تقديمه في ملعب «كامب نو»، اليوم الإثنين: «تحدثنا إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الفكرة كانت أن أعمل مساعدًا للمدرب تيتي، ثم أتولى قيادة الفريق عقب مونديال قطر 2022».

وأضاف: «لكن رغبتي كانت العودة إلى برشلونة، انتظرت حتى اللحظة المناسبة، وأعتقد أنه الوقت الصحيح، أشعر بأنني مستعد تمامًا الآن».

وكان «برشلونة» أعلن توصله لاتفاق مع أسطورته تشافي لتولي تدريب الفريق المتعثر في الدوري الإسباني لكرة القدم حتى 2024 خلفًا للهولندي رونالد كومان.

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