تشافي يكشف رسالة ميسي له في مؤتمره الصحفي بكتالونيا: هو الأعظم في تاريخ برشلونة ومقارنتي بغوارديولا ظالمة

لابورتا يصفق لتشافي في مؤتمره الصحفي. (إنترنت)

أعرب المدير الفني الجديد لنادي «برشلونة»، تشافي هيرنانديز، عن سعادته لمقارنته بمدرب «مانشستر سيتي» الإنجليزي بيب غوارديولًا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى تدريب ليونيل ميسي لاعب «باريس سان جيرمان» الحالي و«برشلونة» سابقًا.

وقدم النادي الكتالوني تشافي مديره الفني الجديد، اليوم الإثنين، أمام الجماهير التي تواجدت بملعب «كامب نو» معقل «البلوغرانا»، بحضور رئيس النادي خوان لابورتا وأسرة النجم الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لـ«برشلونة»: «أنا متحمس جدًّا لاستقبال الجماهير لي، أنا متحمس جدًّا ومتشوق لبدء الحديث مع اللاعبين، أعلم أنه وقت صعب اقتصاديًّا ورياضيًّا، لكن لدي الرغبة والحماس في ذلك».

وأضاف: «سأطلب من اللاعبين أن يكونوا متطلبين، لأننا برشلونة أفضل نادٍ في العالم، أنا متحمس جدًّا للجماهير، نحتاج إلى أقصى حد في العمل من هنا فصاعدًا، لقد جئت بفكرة واضحة للغاية، فهي تمس المطالب واللوائح والعمل الجاد، وعلى اللاعبين محاولة إقناعهم بتحقيق النجاح، سيتم الحكم علينا من خلال النتائج، لكننا سنحاول اللعب بشكل جيد حتى تأتي النتائج».

وعن المقارنة بغوارديولا، قال: «إن المقارنة مع غوارديولا تعد بالفعل نجاحًا لكل ما قدمه لكرة القدم ولبرشلونة، بالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم وأي مقارنة بالنسبة لي الآن سيئة، ستكون النتائج هي تلك التي تقول ما إذا كنا نقوم بذلك بشكل جيد أم لا، ولكن بالنسبة لي إنه نجاح بأنهم يقارنونني به».

وأضاف تشافي: «كنت أتمنى تدريب ميسي وإيتو ورونالدينيو أيضًا، ميسي أرسل لي رسالة وتمنى لي التوفيق، أتمنى له التوفيق، إنه أفضل لاعب في تاريخ النادي ولكنه رحل».

واختتم تشافي حديثه عن طريقة لعبه مع «برشلونة» قائلًا: «الفكرة الأولى التي سنطبقها هي الاستحواذ، ويمكن أن نغير نظام اللعب عدة مرات وأن نستخلص الكرة سريعًا من الخصم، كلها أمور سنترقبها جميعًا».