تشافي يكشف رسالة ميسي له في مؤتمره الصحفي بكتالونيا: هو الأعظم في تاريخ برشلونة ومقارنتي بغوارديولا ظالمة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 05:05 مساء
لابورتا يصفق لتشافي في مؤتمره الصحفي. (إنترنت)

أعرب المدير الفني الجديد لنادي «برشلونة»، تشافي هيرنانديز، عن سعادته لمقارنته بمدرب «مانشستر سيتي» الإنجليزي بيب غوارديولًا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى تدريب ليونيل ميسي لاعب «باريس سان جيرمان» الحالي و«برشلونة» سابقًا.

وقدم النادي الكتالوني تشافي مديره الفني الجديد، اليوم الإثنين، أمام الجماهير التي تواجدت بملعب «كامب نو» معقل «البلوغرانا»، بحضور رئيس النادي خوان لابورتا وأسرة النجم الإسباني.
وقال تشافي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لـ«برشلونة»: «أنا متحمس جدًّا لاستقبال الجماهير لي، أنا متحمس جدًّا ومتشوق لبدء الحديث مع اللاعبين، أعلم أنه وقت صعب اقتصاديًّا ورياضيًّا، لكن لدي الرغبة والحماس في ذلك».

وأضاف: «سأطلب من اللاعبين أن يكونوا متطلبين، لأننا برشلونة أفضل نادٍ في العالم، أنا متحمس جدًّا للجماهير، نحتاج إلى أقصى حد في العمل من هنا فصاعدًا، لقد جئت بفكرة واضحة للغاية، فهي تمس المطالب واللوائح والعمل الجاد، وعلى اللاعبين محاولة إقناعهم بتحقيق النجاح، سيتم الحكم علينا من خلال النتائج، لكننا سنحاول اللعب بشكل جيد حتى تأتي النتائج».

وعن المقارنة بغوارديولا، قال: «إن المقارنة مع غوارديولا تعد بالفعل نجاحًا لكل ما قدمه لكرة القدم ولبرشلونة، بالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم وأي مقارنة بالنسبة لي الآن سيئة، ستكون النتائج هي تلك التي تقول ما إذا كنا نقوم بذلك بشكل جيد أم لا، ولكن بالنسبة لي إنه نجاح بأنهم يقارنونني به».

وأضاف تشافي: «كنت أتمنى تدريب ميسي وإيتو ورونالدينيو أيضًا، ميسي أرسل لي رسالة وتمنى لي التوفيق، أتمنى له التوفيق، إنه أفضل لاعب في تاريخ النادي ولكنه رحل».

واختتم تشافي حديثه عن طريقة لعبه مع «برشلونة» قائلًا: «الفكرة الأولى التي سنطبقها هي الاستحواذ، ويمكن أن نغير نظام اللعب عدة مرات وأن نستخلص الكرة سريعًا من الخصم، كلها أمور سنترقبها جميعًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
قمة «كوب-26»: التغير المناخي في طريقه لتدمير اقتصادات الدول الأكثر فقرا
دولى
تغيير مفاجئ يضع منتخب ليبيا في مواجهة مصر ببطولة شمال أفريقيا للشباب (صور)
رياضة محلية
«فرانس برس»: سير أول امرأة صينية في الفضاء الخارجي
دولى
اليمن: محكمة في صنعاء تحكم على عارضة أزياء بالسجن 5 سنوات
عربى
حمزة الغرياني يتوج بكأس الجامعات الليبية للشطرنج (صور)
رياضة محلية
متابعو إيلون ماسك عبر «تويتر» يؤيدون بيعه 10% من أسهمه في «تيسلا»
اقتصاد
«هآرتس» تتحدث عن «زيارة سرية» لصدام حفتر إلى تل أبيب
ليبيا
غوتيريس يوجه رسالة للعراقيين بعد «محاولة اغتيال» الكاظمي
عربى
فصل 861 طالبا وطالبة انتهت المدة القانونية لإيفادهم للدراسة بالخارج
ليبيا
وصول 23 ألف طن بنزين إلى ميناء مصراتة
ليبيا
الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي (شاهد)
دولى
أبوظبي تصدر «أول قانون مدني» ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين
عربى
إلغاء معسكر المنتخب الليبي الخارجي قبل ساعات من انطلاق الاستعداد لمواجهتي ...
رياضة محلية
السايح: بدء توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة انتخاب عبر 1906 مراكز غدا
ليبيا
السني لـ«بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تكيل بمكالين وتفتقد العدالة بين المدن ...
رياضة محلية
لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة نجمة مرسيدس