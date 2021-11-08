إشبيلية يزيح بيتيس في «ديربي» الأندلس ويواصل المطاردة على قمة «الليغا»

مباراة إشبيلية و بيتيس. (إنترنت)

واصل «إشبيلية» تضييق الخناق على صدارة «الليغا» بعد أن نجح في حسم «ديربي» الأندلس في عقر دار جاره اللدود «ريال بيتيس» بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب «بينيتو فيامارين»، في ختام الجولة الـ13 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليغا».

وبعد شوط أول سلبي شهد بطاقة حمراء في صفوف أصحاب الأرض، من نصيب لاعب الوسط الأرجنتيني جيدو رودريغيز، تمكن «إشبيلية» من حسم الأمور في النصف الثاني، أولاً بتوقيع الأرجنتيني ماركوس أكونيا في الدقيقة 55، ثم بمساعدة النيران الصديقة عن طريق هيكتور بييرين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 81، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ورفع «إشبيلية» بهذا الفوز، الثاني على التوالي والثامن في الموسم، رصيده إلى 27 نقطة يعزز بها موقعه في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف «ريال مدريد»، ويضيق الخناق على المتصدر «ريال سوسييداد» 28 نقطة، علمًا بأن لكل من الـ«ريال» و«إشبيلية» مباراة مؤجلة.

في المقابل، استقبل الـ«بيتيس» خسارته الثانية على التوالي، الرابعة هذا الموسم، ويظل في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.