نجاة ميلان وإنتر من «ديربي الغضب»

مباراة ميلان وإنتر. (إنترنت)

واصل ميلان انطلاقته الخالية من الهزائم لموسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله (1-1) مع غريمه إنتر ميلان في قمة مثيرة بـ«ديربي الغضب»، ليحافظ على تفوقه بفارق سبع نقاط على حامل اللقب.

وترك هاكان شالهان أوغلو، الذي انتقل من ميلان إلى إنتر في صفقة مجانية هذا الصيف، بصمة فورية أمام ناديه السابق بحصوله على ركلة جزاء وتسجيلها في الدقيقة 11، لكن ستيفان دي فري مدافع إنتر وضع الكرة برأسه في مرمى فريقه ليعادل ميلان النتيجة بعد ست دقائق لاحقة، قبل أن يتصدى حارس ميلان تشيبريان تاتاروشانو بطريقة رائعة لركلة جزاء نفذها لاوتارو مارتينيز في الشوط الأول القوي بدنيا، بحسب «رويترز».

وكان لاعب ميلان البديل ألكسيس سالميكرز على بعد سنتميترات قليلة من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم، وبقي ميلان في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف خلف نابولي، بينما يحتل إنتر حامل اللقب المركز الثالث ولديه 25 نقطة.

وهذه المرة الأولى التي يحصد فيها ميلان 32 نقطة من أول 12 جولة في الدوري ومنذ بدء حقبة احتساب الفوز بثلاث نقاط.