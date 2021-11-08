نجاة ميلان وإنتر من «ديربي الغضب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 04:15 مساء
مباراة ميلان وإنتر. (إنترنت)

واصل ميلان انطلاقته الخالية من الهزائم لموسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله (1-1) مع غريمه إنتر ميلان في قمة مثيرة بـ«ديربي الغضب»، ليحافظ على تفوقه بفارق سبع نقاط على حامل اللقب.

وترك هاكان شالهان أوغلو، الذي انتقل من ميلان إلى إنتر في صفقة مجانية هذا الصيف، بصمة فورية أمام ناديه السابق بحصوله على ركلة جزاء وتسجيلها في الدقيقة 11، لكن ستيفان دي فري مدافع إنتر وضع الكرة برأسه في مرمى فريقه ليعادل ميلان النتيجة بعد ست دقائق لاحقة، قبل أن يتصدى حارس ميلان تشيبريان تاتاروشانو بطريقة رائعة لركلة جزاء نفذها لاوتارو مارتينيز في الشوط الأول القوي بدنيا، بحسب «رويترز».

وكان لاعب ميلان البديل ألكسيس سالميكرز على بعد سنتميترات قليلة من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90، لكن تسديدته القوية ارتطمت بالقائم، وبقي ميلان في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف خلف نابولي، بينما يحتل إنتر حامل اللقب المركز الثالث ولديه 25 نقطة.

وهذه المرة الأولى التي يحصد فيها ميلان 32 نقطة من أول 12 جولة في الدوري ومنذ بدء حقبة احتساب الفوز بثلاث نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مرشح!
كاريكاتير
متابعو إيلون ماسك عبر «تويتر» يؤيدون بيعه 10% من أسهمه في «تيسلا»
اقتصاد
غوتيريس يوجه رسالة للعراقيين بعد «محاولة اغتيال» الكاظمي
عربى
وصول 23 ألف طن بنزين إلى ميناء مصراتة
ليبيا
الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية قرب مضيق هرمز الاستراتيجي (شاهد)
دولى
أبوظبي تصدر «أول قانون مدني» ينظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين
عربى
إلغاء معسكر المنتخب الليبي الخارجي قبل ساعات من انطلاق الاستعداد لمواجهتي ...
رياضة محلية
السايح: بدء توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة انتخاب عبر 1906 مراكز غدا
ليبيا
السني لـ«بوابة الوسط»: وزارة الرياضة تكيل بمكالين وتفتقد العدالة بين المدن ...
رياضة محلية
لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
مجلس الوزراء يرد على قرار «الرئاسي» إيقاف المنقوش
ليبيا
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيونتك»: «كورونا» سيصبح مثل الإنفلونزا