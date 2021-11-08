ريال سوسييداد يخطف صدارة «الليغا» من ريال مدريد

مواجهة ريال سوسييداد و أوساسونا. (إنترنت)

انتفض ريال سوسييداد في الشوط الثاني، ليهزم أوساسونا العنيد (2-0) خارج الديار، ويعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني «الليغا»، وافتتح لاعب وسط منتخب إسبانيا، ميكل ميرينو، التسجيل في الدقيقة 72، حيث أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، واصطدمت الكرة بالمدافعين، وبدلت اتجاهها نحو المرمى.

وأكد عدنان يانوزاي انتصار سوسييداد بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء، بعد انطلاقة قوية وسط مدافعي الفريق الزائر، قبل أن يعيقه أوناي غارسيا.

وعزز سوسييداد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 16 مباراة في جميع المسابقات، ليستعيد الصدارة برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على صاحب المركز الثاني ريال مدريد، الذي خاض 12 مباراة.