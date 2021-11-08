الهزيمة الثالثة تبعد نيس عن وصافة الدوري الفرنسي

نيس يسقط أمام مونبلييه. (إنترنت)

تلقى نيس الهزيمة الثالثة في الدوري الفرنسي، عندما خسر بهدف أمام ضيفه مونبلييه، ليفقد فرصة التقدم للمركز الثاني، وهز فلوران موليه الشباك من التسديدة الثانية لمونبلييه على المرمى.

وبقي نيس في المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 13 مباراة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن المتصدر باريس سان جيرمان، ومتقدما بفارق الأهداف على أولمبيك مرسيليا.

وكان لانس تقدم إلى المركز الثاني، بعدما سحق تروا 4-0، وقفز مونبلييه الفائز في مباراتين من آخر ثلاث له في الدوري، إلى المركز السابع، برصيد 19 نقطة.

وجاءت أول تسديدة لمونبلييه على المرمى من موليه في الدقيقة 65، وأبعدها الحارس والتر بنيتز، لكن لاعب وسط مونبلييه خطف الفوز بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 80، بعد إبعاد سيئ من دفاع نيس.