نجم برشلونة يوجه ضربة فنية مؤلمة لمنتخب إسبانيا

أنسو فاتي مع برشلونة أمام سيلتا فيغو. (إنترنت)

يغيب المهاجم أنسو فاتي عن آخر مباراتين لإسبانيا في تصفيات كأس العالم أمام اليونان والسويد، بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية، خلال تعادل برشلونة (3-3) مع سيلتا فيغو.

أصبح فاتي أصغر لاعب يسجل هدفًا مع المنتخب الإسباني في سبتمبر 2020، لكنه لم يشارك مع بلاده لما يزيد على عام كامل، بسبب إصابة خطيرة في الركبة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وسجَّل الهدف الافتتاحي لبرشلونة أمام سيلتا، لكنه خرج بين شوطي المباراة بسبب الإصابة، وأصدر المنتخب الإسباني بيانًا بعد اللقاء أعلن فيه استبدال فاتي بمهاجم إسبانيول راؤول دي توماس، وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق نقطتين خلف المتصدرة السويد.