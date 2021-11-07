نيمار يتحدث في ليلة صحوته بالدوري الفرنسي مع سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 04:42 مساء
نيمار ومبابي. (إنترنت)

عزَّز باريس سان جيرمان تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق عشر نقاط، بعدما سجل البرازيلي نيمار هدفين، وأضاف كيليان مبابي هدفًا، في الفوز (3-2) على مضيفه بوردو.

وأصبح رصيد سان جيرمان، الذي أهدر تقدمه (3-0) أمام بوردو، بعد الانتصار 34 نقطة من 13 مباراة، متقدمًا على لانس الذي فاز (4-0) على تروا، الجمعة، ويأتي بوردو في المركز 16 وله 12 نقطة، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وهز نيمار الشباك مرتين في الشوط الأول بعد تمريرتين من مبابي الفائز بكأس العالم، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 26 بتسديدة متقنة نحو القائم القريب، وجاء الهدف الثاني بمهارة فائقة من نيمار حيث توغل من الجانب الأيسر وتبادل الكرة مع مبابي، الذي مرر ببراعة بكعب القدم، ليسجل اللاعب البرازيلي بتسديدة متقنة.

وجعل مبابي النتيجة (3-0) بسهولة حيث كسر جورجينيو فينالدم مصيدة التسلل ومرر الكرة إلى المهاجم الفرنسي الذي وضع الكرة داخل المرمى الفارغ في الدقيقة 63، وقلص صاحب الأرض الفارق في الدقيقة 79 بواسطة المهاجم ألبرت إليس بعدما هز شباك كيلور نافاس حارس سان جيرمان، ثم أضاف مبابي نيانغ الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

ويعتقد مبابي أن باريس سان جيرمان، الذي افتقد ليونيل ميسي بسبب إصابة في الركبة، لا يزال أمامه الكثير من العمل من أجل التحسُّن، لكنه رفض الانتقادات بأن الفريق ليس على مستوى التوقعات.

وقال مبابي: «لكل شخص الحق أن يعبر عن رأيه، البعض يعتقد أننا نلعب بشكل سيئ، لكني أعتقد أننا لا نلعب فقط بشكل مميز حاليًا، نحتاج إلى التحسن وسنواصل العمل بكل جدية، أظهرنا مستوانا، حيث مرت فترات علينا لعبنا فيها بشكل مميز جدًا».

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