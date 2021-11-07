بارخوان يسلم تشافي راية «برشلونة» بتعادل مثير و3 إصابات

مباراة برشلونة وسيلتا فيغو. (إنترنت)

قال مدرب «برشلونة»، سيرجي بارخوان، الذي خاض أمس السبت، آخر مباراة له كمدير فني موقت، إن الفريق تراجع كثيرًا في الشوط الثاني أمام «سيلتا فيغو» بالدوري الإسباني، مما كلفه التعادل (3-3)، بعد أن كان متقدمًا بثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وصرح بارخوان في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: «عندما تسير كل الأمور عكس الاتجاه وتكون مجبرًا على إجراء ثلاثة تغييرات بسبب الإصابات، يتعين عليك حينها قلب أوراق الفريق، في الشوط الثاني لم نستطع التقدم للأمام، هذا ليس عذرًا، تراجعنا كثيرًا، لم نضغط بالشكل الكافي».

ولم يفصح المدرب عن تفاصيل إصابة كل من أنسو فاتي وإريك غارسيا ونيكو غونثاليث، قائلًا إن «الفريق سيقوم بالمهام الطبية»، وأكد أن المدرب الجديد للفريق تشافي هرنانديز، سيتولى مهام منصبه بدءًا من غد الإثنين.

وكان «البرسا» أعلن في وقت سابق أن نجم الفريق السابق تشافي هرنانديز سيتولى الإدارة الفنية للفريق خلفًا للمدرب الهولندي المقال رونالد كومان.