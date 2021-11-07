100 انتصار ملكي لأنشيلوتي مع «ريال مدريد»

كارلو أنشيلوتي. (إنترنت)

دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي نادي المئة للانتصارات في تاريخ مدربي «ريال مدريد»، إثر فوز الفريق على ضيفه «رايو فاييكانو» (2-1)، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

وانضم أنشيلوتي لقائمة الشرف التي تضم سبعة مدربين، ويتصدرها الإسباني الراحل ميغيل مونيوز بـ(357 مباراة)، يليه الفرنسي زين الدين زيدان (174 مباراة)، ثم المخضرم فيسنتي ديل بوسكي (133 مباراة)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.



ضمت القائمة أيضًا البرتغالي جوزيه مورينيو (128 مباراة)، والهولندي ليو بينهاكر (121 مباراة)، يليه الإسباني لويس مولوني (107 مباريات).

وخلال الـ135 مباراة التي جلس فيها المدرب الإيطالي على مقعد المدير الفني للفريق الملكي، حقق 100 انتصار و17 تعادلًا و18 هزيمة، وسجل لاعبوه 360 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 119، وهي الأرقام التي تضعه في المركز الثاني كأكثر المدربين في تاريخ «الميرينغي» في نسبة حصد الانتصارات (74.4%)، خلف التشيلي مانويل بليغريني (75%).

وخلال ولايته الأولى مع الريال في 2014، نجح أنشيلوتي في قيادة الفريق لحصد لقب في كل من «الليغا» ودوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس الملك ومونديال الأندية.