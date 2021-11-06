5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»

تشافي. (إنترنت)

بعدما حقق حلمه بالعودة إلى عشقه «برشلونة» كمدرب بعد تألقه في صفوفه كلاعب، سيكون على تشافي هرنانديز معالجة خمسة أمور في النادي الكتالوني من أجل إعادته إلى السكة الصحيحة، بعدما حسم «برشلونة» ، اليوم السبت، التعاقد مع لاعبه السابق للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي والموسمين القادمين خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان، وذلك بعدما سبقه إلى ذلك «السد» القطري، أمس الجمعة، بإعلان توصله لاتفاق يقضي برحيل مدربه الإسباني إلى «كامب نو».

وبحلوله بدلاً عن لاعب سابق أيضاً في صفوف «بلاوغرانا» بشخص كومان، بطل التتويج الأول لـ«برشلونة» في دوري أبطال أوروبا العام 1992 على حساب «سمبدوريا» الإيطالي بهدف من ركلة حرة في الشوط الإضافي الثاني، سيكون تشافي أمام مهمة شاقة من أجل إعادة الفريق إلى المكانة التي كان عليها حين قاده في خط الوسط للفوز بلقب الدوري المحلي ثماني مرات ودوري الأبطال أربع مرات قبل أن يرحل عنه في 2015 للدفاع عن ألوان «السد»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويعاني «برشلونة» أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي يعود جزء منها إلى الراتب الضخم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الراحل عن النادي إلى «باريس سان جيرمان» الفرنسي الصيف المنصرم.

ويحتل «برشلونة» حالياً المركز التاسع في الدوري الإسباني بعد فوزه باثنين فقط من مبارياته السبع الأخيرة، وتلقي وكالة «فرانس برس» نظرة على خمسة أمور يجب معالجتها في «بلاوغرانا»:

تقليص الفجوة مع رباعي الطليعة

إن الوضع المالي الصعب الذي يعانيه «برشلونة» يعني ببساطة أن ليس باستطاعة النادي تحمل تبعات عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتبلغ ديون النادي 1.35 مليار يورو (1.57 مليار دولار) وأي محاولة لإعادة البناء ماليًّا وعلى أرض الملعب ستعتمد على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ومن المؤكد أن الوضع قابل للإنقاذ لأنه بإمكان «برشلونة» تعويض فارق النقاط الست الذي يفصله عن «ريال سوسييداد» المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبة الكتالونيين، لكن لا مجال للتراخي بالنظر إلى عدد الفرق التي تتصارع على الصدارة، بينها «ريال مدريد» الثاني الذي يتخلف بفارق نقطة عن المتصدر، و«أتلتيكو مدريد» حامل اللقب المتخلف بفارق ثلاث فقط، ولكل من الفريقين أيضاً مباراة مؤجلة.

التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

أنعش «برشلونة» حظوظه بالتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بفوزين توالياً على «دينامو كييف» الأوكراني، وذلك بعد خسارتين مذلتين بنتيجة واحدة (صفر-3) أمام «بايرن ميونيخ» الألماني و«بنفيكا» البرتغالي، لكن ما زال هناك عمل يتعين القيام به، إذ على «برشلونة» السفر إلى ميونيخ لمواجهة «بايرن» في الجولة الأخيرة بعدما يستضيف «بنفيكا» في 23 نوفمبر الجاري.

من المؤكد أن الحصول على البطاقة الثانية المؤهلة إلى ثمن النهائي عن المجموعة الخامسة، حيث حسم «بايرن» الأولى بعد فوزه بمبارياته الأربع، بعد هذه البداية السيئة تحت قيادة كومان، سيمنح المدرب الجديد دفعة مبكرة من المصداقية، بينما سيتجنب النادي خسارة مبلغ 9.6 مليون يورو الذي سيناله في حال بلوغه الدور الإقصائي الأول.

تحسين أسلوب اللعب

تركزت أبرز الانتقادات الموجهة إلى كومان على أسلوبه في اللعب، حيث افتقرت عديد العروض إما إلى الإبداع أو الشعور الواضح بالخطة، وقد لا يملك «برشلونة» مواهب مماثلة للتي تمتع بها أيام تشافي، أندريس إنييستا وميسي، لكن لا يزال هناك مجال لتحسين الأداء الحالي.

إن الجمع بين تقاليد النادي المتمثلة في الاستحواذ على الكرة وأسلوب لعب حديث يعتمد الضغط المضاد، من شأنه أن يعيد الجماهير بالذاكرة إلى الأيام الجميلة ويعطي للاعبين الايمان بأن الرؤية الطويلة الأمد كانت على الأقل في مكانها الصحيح.

الاعتماد على المواهب الشابة

من أبرز إنجازات كومان أنه روج لمجموعة موهوبة من الشباب، وسيكون التحدي الآن أن يستفيد تشافي إلى أقصى حد من إمكاناتهم، ويعتبر أنسو فاتي وبيدري من المواهب التي يمكن البناء عليها بالتأكيد للمستقبل، لكن أمثال الأوروغوياني رونالد أراوخو والأميركي سيرجينيو ديست وغافي ونيكو غونزاليس وأليكس بالدي أظهروا أيضاً الكثير من الموهبة ويحتاجون الى الرعاية الصحيحة.

وإذا تمكن من استثمار مواهبهم جنباً إلى جنب مع لاعبين أكثر خبرة مثل جيرار بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا الذين يجب أيضاً إدارة مستقبلهم، يمكن لـ«برشلونة» أن يملك مستقبلاً فريقاً مثيراً جدًّا.

طي صفحة ميسي

تسبب انتقال ميسي إلى «باريس سان جيرمان» في أغسطس بفجوة هائلة في «برشلونة»، حيث كشف غيابه الشقوق التي غطاها الأرجنتيني لفترة طويلة، ولقد عانى «برشلونة» من أجل تسجيل الأهداف هذا الموسم في ظل عدم الثبات في أداء الهولندي ممفيس ديباي ومحدودية المساهمة الهجومية لمواطنه لوك دي يونغ، لكن كان هناك أيضاً نقص في الإيمان.

وطالب كومان باستمرار بتوقعات واقعية، لكن تقييمه المتشائم كان يقترب من الانهزامية في بعض الأحيان، وقد لا يتمكن «برشلونة» من تحمل التوقيع مع نجم مثل الفرنسي كيليان مبابي لملء الفراغ، لكن في الوقت الحالي يبدو أن اللاعبين يحتاجون إلى بعض الثقة لتدبير أمور الفريق بأقل كلفة ممكنة وقيادته إلى تحسين نتائجه ومعها أزمته المالية الخانقة.