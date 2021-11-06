السيتي يزيد معاناة يونايتد في «أولد ترافورد» بثنائية.. وغوارديولا يضع سولشار على المحك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 04:50 مساء
مباراة السيتي و اليونايتد. (إنترنت)

زاد «مانشستر سيتي» من معاناة غريمه «مانشستر يونايتد»، على أرضه ووسط جماهيره في ملعب «أولد ترافورد»، بعدما حقق فوزًا ثمينًا عليه، في ديربي مانشستر، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، ليضع مدرب الـ«سيتي»، غوارديولا مستقبل نظيره في «يونايتد»، أولي جونار سولشار على المحك.

وافتتح «مانشستر سيتي» أهدافه في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، بهدف عكسي من إيريك بايلي مدافع «يونايتد»، قبل أن يسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة (45+1)، ليرفع «مانشستر سيتي» رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد «مانشستر يونايتد» عند النقطة 17 في المركز الخامس.

جاءت المحاولة الأولى في المباراة عن طريق فريق «مانشستر سيتي»، بعدما مرر دي بروين الكرة إلى برناردو سيلفا الذي سدد كرة ولكنها علت المرمى، واستطاع «مانشستر سيتي» أن يتقدم سريعًا في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، بعدما لعب جواو كانسيلو كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء «يونايتد»، ليحولها إيريك بايلي مدافع الـ«يونايتد» بالخطأ إلى داخل مرماه.

وتمكن برناردو سيلفا من تسجيل الهدف الثاني لـ«مانشستر سيتي»، في الدقيقة 45+1، بعدما لعب كانسيلو كرة عرضية رائعة، ليقابلها برناردو سيلفا من خلف لوك شو ويحولها بتسديدة، أخطأ دي خيا في التصدي لها لتسكن شباك «مانشستر يونايتد».

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