نجوم غائبون في مانشستر يونايتد أمام السيتي على ملعب «أولد ترافورد»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 02:37 مساء
مباراة لمانشستر يونايتد أمام السيتي. (أرشيفية : الإنترنت)

يعاني فريق مانشستر يونايتد مشاكل دفاعية عدة، قبل مواجهة جاره وغريمه التقليدي مانشستر سيتي، في ملعب «أولد ترافورد»، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن فاران يواجه إمكانية الغياب عن فريقه لمدة تتراوح من أربعة إلى خمسة أسابيع، مع تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، خلال مباراة فريقه أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، فيما ينتظر السويدي فيكتور ليندلوف الخضوع لاختبار للياقته، بعد الإصابة التي أجبرته على الغياب عن مباراة أتالانتا، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، الثلاثاء الماضي.

وسيغيب بول بوغبا عن المباراة الثانية في مدة إيقافه البالغة ثلاث مباريات محليًا، فيما تبرز إمكانية عودة زميله البرازيلي فريد لقيادة خط الوسط، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة أتالانتا.

من جهة أخرى، سيغيب مدافع مانشستر سيتي، إيمريك لابورت، عن المواجهة، بعدما تلقى البطاقة الحمراء في المباراة التي خسرها فريقه أمام كريستال بالاس.

ويبحث المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني جوسيب جوارديولا، موقف الظهير الأيمن كايل والكر، وذلك بعدما عانى إصابة في القدم في مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

ويبقى الجناح الإسباني الشاب فيران توريس، المصاب في قدمه، الغياب الوحيد البارز لفريق مانشستر سيتي.

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