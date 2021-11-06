كونتي يعلن خطة الإصلاح في توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 نوفمبر 2021, 02:10 مساء
أنطونيو كونتي. (أرشيفية : الإنترنت)

أقر مدرب توتنهام هوتسبير الجديد أنطونيو كونتي، بحاجة النادي لتغييرات جذرية لينبه لاعبيه لحجم المهمة التي تنتظرهم، وخاض المدرب الإيطالي (52 عامًا) مباراته الأولى، الخميس الماضي، ورغم ظهور نقاط إيجابية في الفوز (3-2) على فيتيس أرنهيم بدوري المؤتمر الأوروبي؛ كشف اللقاء عن العديد من العيوب.

وبدا الدفاع فوضويًا كما فقد الفريق الإنجليزي حماسه وهدد فيتيس بتعويض تأخره، ولم يتعجب مدرب يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان السابق من طريقة فقدان فريقه السيطرة بعد فرض قوته في البداية، بحسب ما نقلته «رويترز».

وقال كونتي «إن تحويل توتنهام إلى منافس على القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز، يمثل تحديًّا كبيرًا ويتطلب الصبر، نحتاج لكثير من العمل للتحسن في جوانب عديدة، ليس فقط في النواحي الخططية بل البدنية ونحتاج لبعض الوقت من أجل هذا».

وأضاف: «في الأيام الماضية وجدت أننا بحاجة لتحسين كل لاعب وليس واحدًا أو اثنين أو ثلاثة»، واشتهر كونتي بطريقته الحادة في العمل وتأجل مؤتمره الصحفي لأكثر من نصف ساعة، بسبب تمديد وقت التدريبات.

وتابع: «هذا النادي لم يُتوَّج بلقب منذ كثير من السنوات، وليصبح فريقًا فائزًا، فهذا لا يحدث في يوم أو يومين أو شهرين ويجب أن يتمتع برؤية، يحظى النادي برؤية رائعة خارج الملعب لكن يجب أن تكون هذه الرؤية داخل الملعب أيضًا وهذا مهم اذا أردت الفوز وبهذه الرؤية يمكن البدء في بناء قواعد للحاضر والمستقبل».

وقبل زيارة إيفرتون، غدًا الأحد، يحتل توتنهام المركز التاسع في الدوري، بعد الخسارة 5 مرات في أول عشر مباريات بالمسابقة، ورغم الابتعاد بخمس نقاط فقط عن المربع الذهبي رفض كونتي تحديد أهداف للموسم الحالي، وأقر بأنه لم يكن من السهل تولي القيادة وسط الموسم.

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