ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» في كمال الأجسام

ختام قوي لـ«أولمبيا مصر» بحضور بيغ رامي. (خاص - بوابة الوسط)

اُختتمت فعاليات مهرجان «أولمبيا مصر» للمحترفين في كمال الأجسام «KO Pro» ذات جوائز الـ60 ألف دولار، الذي نظمه فريق «كوسكواد» تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمصر للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الأجانب المحترفين، وسط مشاركة ليبية محدودة، في حين وُجهت دعوة الحضور للبطل الليبي العالمي في اللعبة كمال القرقني، لكن تعذر وصوله بسبب ضيق الوقت، بعد أن تواجد القرقني في بطولة «مستر أولمبيا» بالولايات المتحدة الأميركية أخيراً، حيث حرص النجم العالمي رامي السبيعي الشهير بـ«بيغ رامي» بطل «مستر أوليمبيا 2021»، على توجيه الدعوة لصديقه ومثله الأعلى كمال القرقني.

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وبعد أن حرص رامي على الظهور مع أسطورة اللعبة الليبي كمال القرقني في الولايات المتحدة الأميركية، تحدث رامي عن دور القرقني في حياة لعبة كمال الأجسام عموماً، مطالباً إياه بعدم التوقف والاستمرار، واصفاً النجم الليبي الكبير بأنه إعجاز وتاريخ لن يطوله أي لاعب في الوطن العربي.

أول مصري يتوج مرتين

وتوج «بيغ رامي» باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح أول لاعب مصري يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليتين، وكان «بيغ رامي» توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020، بينما توج كمال القرقني بالقلادة البرونزية، في منافسات فئة 212، بعد أن حل ثالثاً في منافسة شرسة وقوية، ليضيف القرقني ميدالية جديدة لتاريخه، حيث سبق وفاز بعديد القلادات في «مستر أولمبيا»، وتوج باللقب والميدالية الذهبية العام 2019 والفضية العام 2020 والبرونزية العام 2018 والبرونزية العام الجاري 2021.

نتائج الـ«بودي بيلدينغ»

وأسفرت نتائج الـ«بودي بيلدينغ» عن فوز الكندي ريجان جيمس بالمركز الأول، ومحمد شعبان بالمركز الثاني، والإنجليزي سامسون داودا بالمركز الثالث، ومحمد طه عبد الفتاح بالمركز الرابع، ومحمد الإمام بالمركز الخامس، وفي وزن 212 توج محمد إمبابي بالمركز الأول، وأحمد الورداني بالمركز الثاني، ومحمد صلاح فؤاد بالمركز الثالث، وجاء الإيطالي باسكولي أنجيلو في المركز الرابع، ووائل مكي في المركز الخامس، وفي الـ«كلاسيك فيزيك» نجح الإسباني جوزيه ماريا في الفوز بالمركز الأول، وحل الروسي أرتيم بوتشوكوف في المركز الثاني، ثم بيتر مولنار في المركز الثالث، وعبدالله الصيرفي في المركز الرابع، والإسباني روبين لوبيز في المركز الخامس.

منافسات فئة الـ«فيزيك»

وفي فئة الـ«فيزيك» حصد أحمد شكري المركز الأول، ثم الكويتي ساندا الساند ثانياً، والإنجليزي إميل ووكر ثالثاً، وحل الروسي دينس جوزيف في المركز الرابع، ويوسف حسن في المركز الخامس، وأُقيم المهرجان على مسرح «كايرو شو» بفندق «موفينبيك» مدينة الإنتاج الإعلامي، بالسادس من أكتوبر بتنظيم «كوسكواد» تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، كما شهدت فعاليات مهرجان «أولمبيا مصر» للمحترفين مشاركة عدد كبير من نجوم كمال الأجسام المحترفين مثل البطل المصري محمد شعبان، وريجان جريمس ومحمد الإمام في الوزن المفتوح، وأحمد الورداني ومحمد إمبابي وستيف بنثين وجلال رضا.

تكريم بيغ رامي

وشهد المهرجان تكريم البطل المصري العالمي بيغ رامي بعد تألقه وفوزه بلقب «مستر أولمبيا 2021» للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب في نسخة العام الماضي، وتخلل المهرجان عدد من الفقرات الموسيقية والاستعراضية، بالإضافة إلى تكريم البطل العالمي محمود الدرة، الذي يعد واحداً من أشهر لاعبي كمال الأجسام في المنطقة العربية.

أشادة «كوسكواد»

من جانبه أشاد مؤسس فريق «كوسكواد» صانع تجربة «بيغ رامي»، إسلام قرطام، بالبطل العالمي في كمال الأجسام، واصفاً إياه بأنه «بطل الأبطال»، بعد تتويجه بلقب «مستر أولمبيا» للمرة الثانية على التوالي، محققاً إنجازاً تاريخياً له ولمصر وللفريق، بعدما استطاع نقل رياضة كمال الأجسام للمحترفين نقلة مختلفة أسهمت في رفع اسم مصر عالياً، في ظل قناعته الدائمة بأن الشباب المصري يمتلك الجينات التي تؤهله لأن يجعل أبطال مصر على قمة كمال الأجسام والألعاب الفردية بشكل عام.

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وأكد رئيس اتحاد «ستريت وورك أوت» أن استقبال رامي أمر بات يسعد الشعب المصري بأطيافه كافة بعدما أصبح رامي رمزاً رياضياً شأنه في ذلك شأن محمد صلاح نجم فريق «ليفربول» الإنجليزي وأفضل لاعب في العالم خلال هذه المرحلة، وهو شيء يسعد الجميع أن يكون أهم رياضيين في العالم من مصر، موضحاً أن رامي انتزع اللقب هذا العام بصعوبة بالغة بعد المنافسة الشرسة في «مستر أولمبيا» التي تعد نسختها هذا العام أقوى من العام الماضي.

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وأكد قرطام أن هناك لاعبين مميزين في العالم منهم مجموعة من التي خسرت اللقب في نسخة 2020، بالإضافة إلى ظهور مجموعة وجوه جديدة من الأميركيين متميزين للغاية، لكن رامي قادر على الفوز باللقب مجدداً لأنه الأفضل، موضحاً أن في مقدوره أيضاً أن يحطم الرقم القياسي في الفوز بـ«مستر أولمبيا» (8 مرات) المسجل باسم البطلين الكبيرين لي هاني وروني كولمان، لأن البطل المصري ليس أقل منهم على الإطلاق.

رهان جديد في السنوات المقبلة

وتابع قائلاً: «مصر ما زال لديها مزيد الإنجازات في كمال الأجسام على مستوى المحترفين، ويكفي أن محمد شعبان في ثاني مشاركة له في مستر أولمبيا نجح في التواجد ضمن الـ TOP 10 وهو إنجاز جيد، وينبئ بأنه سينافس على اللقب مستقبلاً، خاصة بعدما وعدني بالتواجد ضمن الـ TOP 5، في نسخة العام المقبل، والكلام نفسه ينطبق على حسن مصطفى الذي نتوقع له تقديم مستويات عالية، وهناك أيضاً أحمد الورداني اللذين شاركا للمرة الأولى في مستر أولمبيا».

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها مهرجان KO» للهواة»، بعدما تم تنظيمه في منتصف مارس العام الماضي، بينما ينظم مهرجان «KO PRO» للمحترفين للمرة الأولى، وهو ما يعد حدثاً استثنائياً، كونه يقام لأول مرة في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، حيث تقام مهرجانات المحترفين في 7 دول فقط، وتتمثل أهمية المهرجان في أن الفائزين بالمراكز الأولى في فئات الـ«بودي بيلدينغ» الوزن المفتوح ووزن 212، والـ«فيزيك» والـ«كلاسيك فيزيك» يتأهلون مباشرة للمشاركة في «مستر أولمبيا 2022» بالولايات المتحدة الأميركية، كما يصل إجمالي الجوائز المالية للفائزين في مهرجان «KO PRO»، إلى 60 ألف دولار، بما يوازي مليوناً و30 ألف جنيه، كما يمنح مهرجان KO» للهواة»، 9 بطاقات احتراف للاعبين المشاركين في المنافسات بخلاف الحصول على عقود رعاية للفائزين.

صورة ضوئية من العدد رقم 311 لجريدة الوسط